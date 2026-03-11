Fora de casa, Inter enfrenta nesta quarta-feira o Atlético-MG pelo Brasileirão

Após perder o Campeonato Gaúcho para o maior rival, o Inter vira a chave e retoma as suas atenções no Campeonato Brasileiro. A equipe finalizou a preparação para enfrentar o Atlético-MG nesta quarta-feira (11), às 19h, na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela quinta rodada da competição nacional.

O último treinamento da equipe gaúcha foi realizado na manhã dessa terça-feira (10), no CT Parque Gigante. O treinador Paulo Pezzolano orientou atividades técnicas e táticas no gramado, ajustando os detalhes finais para o duelo em Minas Gerais. A delegação colorada desembarcou na capital mineira no fim da tarde dessa terça com um desfalque. O técnico Paulo Pezzolano não poderá contar com o volante Rodrigo Villagra, fora da partida por um desconforto muscular. O argentino tem sido reserva do time desde que foi contratado – na atual temporada.

“O resultado do campeonato obviamente nos afeta (GreNal). Queremos ganhar, mas sabemos a realidade dos jogos. Fiquem tranquilos, nós somos autocríticos. Afeta um pouco o anímico, sem dúvida, mas sabemos que já temos que virar a chave, quarta-feira temos que ganhar (do Atlético)”, disse Pezzolano, na entrevista coletiva após a perda do título do Gauchão.

Para encarar o Galo, o Inter deve ter uma mudança no time titular. O lateral-esquerdo Bernabei volta a ficar disponível após ser desfalque no empate e vice para o Grêmio no Gauchão, no último domingo (8). O argentino havia sido expulso no jogo de ida pela final do estadual. O Colorado deve ir a campo com: Rochet; Bruno Gomes, Gabriel Mercado, Victor Gabriel e Bernabei; Ronaldo, Paulinho Paula, Vitinho, Alan Patrick e Carbonero; Rafael Borré.

Posteriormente, o Inter enfrentará o Bahia na 6ª rodada do Brasileirão. A partida está marcada para as 16h do próximo domingo (15) e será disputada no Estádio Beira-Rio.