Quarta, 11 de Março de 2026
18°C 32°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Fora de casa, Inter enfrenta nesta quarta-feira o Atlético-MG pelo Brasileirão

A equipe finalizou a preparação para enfrentar o Atlético-MG nesta quarta-feira (11), às 19h.

Por: Rafael Piasecki Fonte: Fonte: O Sul
11/03/2026 às 16h31
Fora de casa, Inter enfrenta nesta quarta-feira o Atlético-MG pelo Brasileirão
Foto: Ricardo Duarte/Inter

Após perder o Campeonato Gaúcho para o maior rival, o Inter vira a chave e retoma as suas atenções no Campeonato Brasileiro. A equipe finalizou a preparação para enfrentar o Atlético-MG nesta quarta-feira (11), às 19h, na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela quinta rodada da competição nacional.

O último treinamento da equipe gaúcha foi realizado na manhã dessa terça-feira (10), no CT Parque Gigante. O treinador Paulo Pezzolano orientou atividades técnicas e táticas no gramado, ajustando os detalhes finais para o duelo em Minas Gerais. A delegação colorada desembarcou na capital mineira no fim da tarde dessa terça com um desfalque. O técnico Paulo Pezzolano não poderá contar com o volante Rodrigo Villagra, fora da partida por um desconforto muscular. O argentino tem sido reserva do time desde que foi contratado – na atual temporada.

“O resultado do campeonato obviamente nos afeta (GreNal). Queremos ganhar, mas sabemos a realidade dos jogos. Fiquem tranquilos, nós somos autocríticos. Afeta um pouco o anímico, sem dúvida, mas sabemos que já temos que virar a chave, quarta-feira temos que ganhar (do Atlético)”, disse Pezzolano, na entrevista coletiva após a perda do título do Gauchão.

Para encarar o Galo, o Inter deve ter uma mudança no time titular. O lateral-esquerdo Bernabei volta a ficar disponível após ser desfalque no empate e vice para o Grêmio no Gauchão, no último domingo (8). O argentino havia sido expulso no jogo de ida pela final do estadual. O Colorado deve ir a campo com: Rochet; Bruno Gomes, Gabriel Mercado, Victor Gabriel e Bernabei; Ronaldo, Paulinho Paula, Vitinho, Alan Patrick e Carbonero; Rafael Borré.

Posteriormente, o Inter enfrentará o Bahia na 6ª rodada do Brasileirão. A partida está marcada para as 16h do próximo domingo (15) e será disputada no Estádio Beira-Rio.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Campeonatos AMIKA Kart
Esportes Há 4 horas

Campeonatos de Rental Kart abrem inscrições para março

Campeonatos de Rental Kart organizados pela AMIKA estão com inscrições abertas para a temporada de março em diferentes kartódromos de São Paulo. As...

 -
Esporte e lazer Há 7 horas

Governo do Estado lança edital do Programa RS Seguro Esporte e amplia investimento para R$ 10 milhões em 2026

O governo do Estado, por meio da Secretaria do Esporte e Lazer (SEL), lançou, na terça-feira (10/3), o primeiro edital da edição de 2026 do RS Segu...
Esportes Há 10 horas

Rádio Nacional transmite nesta quarta jogo entre Flamengo e Cruzeiro

Confronto ocorre pela quinta rodada do Brasileirão no Maracanã
Esportes Há 22 horas

Vini Sardi agradece pela torcida na Copa do Mundo de Paraskate

Brasileiro garantiu o ouro na disputa do park

 © Divulgação/CBB
Esportes Há 22 horas

Brasil estreia quarta nas Eliminatórias do Pré-Mundial de Basquete

Seleção feminina enfrenta Bélgica, atual campeã da EuroWomen, às 5h30

Tenente Portela, RS
30°
Tempo nublado
Mín. 18° Máx. 32°
30° Sensação
0.54 km/h Vento
44% Umidade
100% (4.97mm) Chance chuva
06h33 Nascer do sol
18h56 Pôr do sol
Quinta
30° 17°
Sexta
33° 17°
Sábado
34° 17°
Domingo
34° 18°
Segunda
35° 19°
Últimas notícias
Senado Federal Há 30 minutos

Kajuru critica ações internacionais de Trump e alerta para impactos globais
Justiça Há 30 minutos

Moraes manda prender ex-integrantes da cúpula da PMDF
Justiça Há 30 minutos

Dino mantém depoimento de Leila Pereira na CPMI do INSS
Saúde Há 30 minutos

Governo do Estado inicia obras de ampliação da UTI do Hospital Governador Celso Ramos
Combustíveis Há 31 minutos

Guerra no Oriente Médio: governo federal vai monitorar mercado de combustíveis

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,16 -0,12%
Euro
R$ 5,97 -0,46%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 385,687,05 +0,68%
Ibovespa
183,881,63 pts 0.18%
Mega-Sena
Concurso 2982 (10/03/26)
02
35
41
46
49
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 6972 (10/03/26)
12
13
25
33
59
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3632 (10/03/26)
01
02
03
05
06
09
10
15
17
19
20
21
22
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2897 (09/03/26)
09
11
19
24
25
31
38
43
46
47
48
66
69
70
73
83
84
88
90
94
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2934 (09/03/26)
03
12
20
36
40
47
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias