Badesul e CCGL firmam parceria para levar inovação ao agronegócio

O Badesul, vinculado ao governo do Estado por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec), assinou um termo de cooperação técnica com a...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
11/03/2026 às 14h32
Cooperação foi formalizada nesta terça-feira (10/3), na Casa do Badesul, durante a Expodireto Cotrijal, em Não-Me-Toque -Foto: Gabriel Vianini

O Badesul, vinculado ao governo do Estado por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec), assinou um termo de cooperação técnica com a Cooperativa Central Gaúcha (CCGL) para que clientes e técnicos da agência de fomento tenham acesso à plataforma digital SmartCoop, que moderniza a gestão das propriedades rurais. O ato foi formalizado nesta terça-feira (10/3), na Casa do Badesul, durante a Expodireto Cotrijal, em Não-Me-Toque.


“A equipe do Badesul está de parabéns por mais essa iniciativa voltado a apoiar os produtores rurais gaúchos. O papel do Estado é caminhar junto com eles, empresários e prefeitos, assim como está fazendo a agência de fomento. Seguiremos trabalhando juntos pelo crescimento do Rio Grande do Sul”, afirmou o titular da Sedec, Leandro Evaldt.

O presidente do Badesul, Robson Ferreira ressaltou que a ferramenta apoia a gestão da atividade rural e promove a inserção dos produtores no ecossistema de inovação digital por meio da disponibilização de informações integradas, atualizadas e confiáveis. “Com essa parceria, conseguiremos proporcionar maior eficiência operacional, controle gerencial e sustentabilidade econômica aos produtores rurais atendidos pelo Badesul”, destacou.

Ferramenta digital

Lançada em abril de 2021 e instituída juridicamente como filial da CCGL, a ferramenta foi desenvolvida pela Federação das Cooperativas Agropecuárias do Estado do Rio Grande do Sul (FecoAgro/RS) e permite o monitoramento de 2,6 milhões de hectares, vinculados a mais de 173 mil produtores rurais do Estado. Para o Badesul, a SmartCoop também contribuirá para a análise e o acompanhamento dos projetos apoiados pela agência de fomento.

Foto de ato parceria Badesul e CCGL
Sistema permite o monitoramento de 2,6 milhões de hectares, vinculados a mais de 173 mil produtores rurais do Estado -Foto: Gabriel Vianini

Para Ferreira, aSmartCoop qualificará ainda mais o trabalho do Badesul. “O sistema de monitoramento das práticas de manejo dos produtores rurais, integrado à avaliação de risco socioambiental e climático das operações, dá robustez às análises ligadas a projetos de crédito associados a práticas de agricultura regenerativa, recuperação de áreas de pastagens degradadas e melhoria da fertilidade do solo, área em que o Badesul é referência nacional e líder em repasses no Rio Grande do Sul”, disse, acrescentando que dados detalhados de cada produtor e propriedade serão empregados para orientar melhor os projetos.

O presidente da CCGL, Caio Vianna, abordou os benefícios da ferramenta. “Estamos caminhando para um futuro em que a gestão de dados é utilizada para buscar mais eficiência e rentabilidade. E o Badesul já tem essa visão estratégica e está escolhendo uma excelente alternativa para apoiar seus clientes”, afirmou.

A parceria entre o Badesul e a CCGL, que será renovada anualmente, também contribuirá para ampliar a capacidade de o Rio Grande do Sul enfrentar as adversidades climáticas causadas pela falta ou excesso de chuvas. Na plataforma, é viabilizado o programa de agricultura regenerativa Operação 365, desenvolvido em conjunto com a Embrapa e a Rede Técnica Cooperativa e voltado ao aprimoramento do manejo do solo e ao aumento da resiliência das propriedades rurais.

Texto Ascom Badesul
Edição: Secom

