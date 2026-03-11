Quarta, 11 de Março de 2026
Sicredi

CAS terá debates sobre síndrome de Prader-Willi e câncer de ovário ou do colo do útero

A Comissão de Assuntos Sociais do Senado (CAS) aprovou nesta quarta-feira (11) dois requerimentos de audiências públicas sobre saúde. Uma delas abo...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
11/03/2026 às 14h18
CAS terá debates sobre síndrome de Prader-Willi e câncer de ovário ou do colo do útero
Senadores durante a reunião da Comissão de Assuntos Sociais (CAS) nesta quarta-feira - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado

A Comissão de Assuntos Sociais do Senado (CAS) aprovou nesta quarta-feira (11) dois requerimentos de audiências públicas sobre saúde. Uma delas abordará o cenário nacional para quem tem câncer de ovário ou do colo do útero. A outra tratará dos desafios enfrentados no país pelas pessoas com síndrome de Prader-Willi.

As datas dos debates ainda serão confirmadas.

Câncer

O presidente da CAS, senador Marcelo Castro (MDB-PI), apresentou um requerimento — o REQ 8/2026 - CAS — de debate sobre o cenário epidemiológico e os desafios relacionados ao câncer de ovário e ao câncer do colo do útero no país.

O objetivo é discutir estratégias de prevenção, diagnóstico e organização da rede assistencial no Sistema Único de Saúde (SUS).

Segundo estimativas do Instituto Nacional de Câncer (Inca), o Brasil registra cerca de 17 mil novos casos de câncer do colo do útero por ano e em torno de 7 mil novos casos anuais de câncer de ovário.

Prader-Willi

Por sua vez, a senadora Damares Alves (Republicanos-DF) apresentou um requerimento, o REQ 9/2026 - CAS , para que a comissão promova um debate sobre "os desafios enfrentados pelas pessoas com síndrome de Prader-Willi no Brasil, especialmente quanto ao diagnóstico precoce, ao acesso ao tratamento adequado e ao desenvolvimento de políticas públicas de saúde, educação e inclusão social".

A síndrome de Prader-Willi é uma doença genética rara associada a fraqueza muscular, obesidade e atrasos no desenvolvimento, entre outras características.

A audiência deverá ser promovida pela CAS em conjunto com outros dois colegiados do Senado: a Comissão de Direitos Humanos (CDH) e a Comissão de Educação (CE). Devem ser convidados especialistas, representantes do governo e entidades da sociedade civil.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
