Campeonatos de Rental Kart abrem inscrições para março

A AMIKA Kart, uma das organizações pioneiras na realização de campeonatos e eventos de Rental Kart no Brasil, abriu inscrições para diversas competições que acontecem ao longo do mês de março em diferentes kartódromos do estado de São Paulo.

Entre os campeonatos disponíveis para novos pilotos estão a Taça AMIKA, realizada no Kartódromo Speed Park, em Birigui (SP); a Copa AMIKA, disputada no Kartódromo Granja Viana, em Cotia (SP); o Clube Kart Brasil (CKB), no Kartódromo Internacional de Nova Odessa (KNO); o Clube Kart Campinas (CKC), realizado no San Marino Kart, em Paulínia (SP); além da Copinha Kart Sport Campinas (KSC), voltada principalmente ao público infantil e a adultos iniciantes.

Os campeonatos fazem parte do calendário anual da AMIKA e são estruturados para atender desde pilotos que estão dando os primeiros passos no kart até competidores mais experientes.

Segundo Guilherme Putnoki, sócio-proprietário da AMIKA e responsável pelo desenvolvimento do calendário esportivo da organização, os campeonatos possuem formatos que permitem que pilotos de diferentes níveis evoluam ao longo da temporada.

"Todos os campeonatos buscam atender pilotos desde iniciantes até pilotos experientes. A exceção é a Copinha KSC, que é destinada ao público infantil e também a adultos iniciantes", enfatiza Putnoki.

Ele destaca que alguns campeonatos oferecem suporte técnico adicional aos participantes, incluindo workshops e treinos orientados. "Nos campeonatos como Copa AMIKA, CKB e CKC temos um coach que oferece workshop e treino prático. No workshop são trabalhados conceitos de pilotagem e o traçado que os pilotos vão competir na etapa", afirma.

Além das corridas tradicionais, alguns campeonatos também contam com formatos diferenciados que exigem maior resistência e estratégia dos pilotos ao longo da prova. "Nos campeonatos Copa AMIKA, Taça AMIKA e CKC existem provas de longa duração, que ajudam a preparar os pilotos para provas de endurance", acrescenta.

A organização dos campeonatos da AMIKA envolve planejamento antecipado e uma estrutura voltada para garantir equilíbrio e competitividade nas corridas. Cada campeonato é formado por oito etapas ao longo da temporada, permitindo que os pilotos acompanhem regularmente as competições e evoluam gradualmente.

"Os campeonatos são formados por oito etapas e normalmente o público que participa está em um raio de até 100 km do kartódromo onde acontece a competição", detalha Putnoki.

Ele também informa que o calendário da AMIKA é planejado para que as datas dos campeonatos não coincidam com grandes torneios, permitindo que pilotos de nível intermediário e experiente possam participar dos dois formatos de competição.

Outra particularidade das competições organizadas pela AMIKA é a estrutura oferecida aos participantes durante cada etapa. Entre os recursos disponibilizados estão a organização dos boxes, o sorteio dos karts antes das corridas, ranking de pontuação ao longo da temporada e premiação com troféus e medalhas. Além disso, alguns campeonatos contam com cobertura de fotos e transmissões ao vivo das corridas.

"Oferecemos organização completa dos boxes, sorteio dos karts, ranking de pontuação, pódio e premiação com troféus e medalhas. Em alguns campeonatos também temos workshop, fotos e transmissão ao vivo", compartilha Putnoki.

Esses recursos ajudam a criar uma experiência mais profissional para os pilotos e contribuem para o desenvolvimento técnico dentro do esporte.

Os pilotos interessados em participar dos campeonatos podem realizar sua inscrição diretamente no site da organização. Segundo Putnoki, ao se inscrever o competidor garante sua carteira de piloto da AMIKA, que permite acesso a uma série de benefícios.

"As inscrições são realizadas no site amika.com.br, na área do piloto, onde ele garante sua carteira de piloto para aproveitar o Clube de Vantagens, com descontos em marcas patrocinadoras, lojas e restaurantes", explica.

O sistema também permite que os pilotos façam a confirmação de presença em cada etapa do campeonato, facilitando a organização das corridas. Além disso, quem realiza a inscrição com antecedência pode garantir descontos e melhores condições para participar das competições.

Com o crescimento do rental kart no Brasil, os campeonatos da AMIKA também têm se consolidado como uma porta de entrada para novos pilotos que desejam evoluir no esporte. A estrutura das competições permite que iniciantes tenham acesso a workshops, treinamentos e disputas com pilotos de nível semelhante.

"A jornada que a AMIKA oferece permite que o piloto iniciante faça workshop, pratique no mesmo dia da etapa o traçado da competição e aprenda técnicas de pilotagem antes de competir com pilotos do mesmo nível", assinala Putnoki.

Para quem já possui mais experiência na modalidade, os campeonatos também funcionam como uma etapa importante de desenvolvimento técnico e competitivo ao longo da temporada.

"Nos níveis intermediário e experiente, os campeonatos ajudam no condicionamento físico e mental do piloto e funcionam como preparação para torneios", cita.

Em 2026, algumas categorias também passam a contar com formatos mais exigentes, como provas de Time Attack e corridas de maior duração.

"Nesse formato, o piloto precisa mostrar performance individual nos primeiros minutos para definir o grid e depois disputar a corrida, o que contribui muito para a evolução na pilotagem", conclui Putnoki.

Para mais informações sobre inscrições, calendário e campeonatos, basta acessar: https://amika.com.br/