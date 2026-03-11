Sancionada Semana Nacional de Retiros Culturais

Eliziane Gama é autora do texto que resultou na lei: reconhecimento ao trabalho realizado nos retiros das igrejas - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado

Foi publicada noDiário Oficial da União(DOU), desta quarta-feira (11), a lei que institui a Semana Nacional de Retiros Culturais, a ser celebrada entre a sexta-feira de Carnaval até a Quarta-feira de Cinzas, em todo o território nacional.

Sancionada pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, a Lei 15.354, de 2026 , determina que a Semana Nacional de Retiros Culturais irá contemplar atividades ligadas à cultura cristã, como palestras, seminários, cursos, shows, encontros de louvor e orações.

A lei é oriunda do PL 509/2020 , da senadora Eliziane Gama (PSD-MA). No Senado, o projeto foi aprovado em dezembro de 2022 , com relatório da senadora Daniella Ribeiro (PSD-PB).

Ao se inspirar na tradição dos retiros culturais promovidos pelas igrejas do Maranhão, a senadora Eliziane disse que, além da promoção cultural, esses eventos promovem “o convívio comunitário, o fortalecimento de laços de amizades e lições de respeito, humildade, doação e amor ao próximo”.