Terça, 10 de Março de 2026
19°C 30°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Homens engajados pelo fim da violência contra as mulheres terão reconhecimento do Senado

O Plenário do Senado aprovou nesta terça-feira (10) o projeto de resolução que cria a Comenda Laço Branco ( PRS 110/2023 ). A honraria deve ser ent...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
10/03/2026 às 20h52
Homens engajados pelo fim da violência contra as mulheres terão reconhecimento do Senado
O projeto que cria o reconhecimento — a Comenda Laço Branco — contou com parecer favorável do senador Paulo Paim - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado

O Plenário do Senado aprovou nesta terça-feira (10) o projeto de resolução que cria a Comenda Laço Branco ( PRS 110/2023 ). A honraria deve ser entregue anualmente a até três homens ou instituições que desenvolvam ações relevantes para enfrentar a violência contra a mulher no Brasil. O texto segue para promulgação.

O projeto prevê que a comenda será entregue preferencialmente na semana do dia 6 de dezembro (que é o Dia Nacional de Mobilização dos Homens pelo Fim da Violência contra as Mulheres). Os candidatos poderão ser indicados por qualquer senador ou senadora e, posteriormente, serão apreciados por um conselho composto por um senador de cada partido político com representação no Senado Federal.

A autora da proposta é a senadora Augusta Brito (PT-CE). O texto foi aprovado sob a forma de parecer da Comissão Diretora do Senado, que foi lido pelo senador Paulo Paim (PT-RS). Augusta Brito lembra que desde 1999 é realizada no Brasil a Campanha do Laço Branco - Homens Pelo Fim da Violência Contra a Mulher. Ela também ressalta que a campanha teve origem no Canadá e atualmente é promovida em mais de 35 países.

“Mais recentemente, observa-se a necessidade de se criar estratégias para mobilizar os homens pelo fim da violência contra as mulheres, entendendo que a violência contra as mulheres é um problema para as mulheres e para os próprios homens”, justifica Augusta no projeto.

Na leitura do parecer, Paulo Paim — que também foi relator da matéria na Comissão de Direitos Humanos do Senado (CDH) — lamentou o elevado índice de feminicídios no país e observou que a premiação destaca os homens que decidiram não permanecer omissos diante da violência contra as mulheres. “Instituir essa honraria no Senado Federal é, portanto, enaltecer o engajamento masculino, positivo e necessário para a construção de uma cultura de paz”, acrescentou ele.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Dra. Eudócia (PL-AL), que apresentou no Plenário parecer sobre o projeto - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
Senado Federal Há 3 horas

Vai à sanção projeto que facilita tratar câncer com imunoterapia no SUS

Pacientes em tratamento de câncer no Sistema Único de Saúde (SUS) podem ter acesso mais rápido à imunoterapia, tratamento que estimula o sistema de...

 A senadora Daniella Ribeiro (PP-PB), autora do projeto, ao lado de Davi Alcolumbre - Foto: Carlos Moura/Agência Senado
Senado Federal Há 3 horas

Senado aprova Programa Antes que Aconteça, que previne violência de gênero

O Plenário aprovou nesta terça-feira (10), em regime de urgência, projeto de lei que cria o Programa Antes que Aconteça. Como o nome indica, o prog...

 O relator, Randolfe Rodrigues (à dir.), disse que cerca de 270 mil servidores serão beneficiados pelas mudanças - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
Senado Federal Há 4 horas

Senado aprova reestruturação de carreiras federais com 13 mil novos professores

O Plenário do Senado aprovou nesta terça-feira (10) um projeto de lei que reestrutura parte do serviço público federal e cria mais de 24 mil novos ...

 Presidente do Senado também anunciou inauguração da primeira Sala Lilás em uma casa legislativa - Foto: Carlos Moura/Agência Senado
Senado Federal Há 4 horas

Davi parabeniza TV Senado por documentário exibido na Tela Quente

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, parabenizou a TV Senado pela produção do documentário Quando elas se movimentam . Davi destacou o fato de ...

 Mara Gabrilli relatou o projeto: a audiência de retratação ocorrerá somente se a vítima desejar, e mediante manifestação expressa - Foto: Carlos Moura/Agência Senado
Senado Federal Há 4 horas

Violência contra a mulher: retratação de queixa só com pedido da vítima

O Plenário do Senado aprovou nesta terça (10) o projeto de lei pelo qual a audiência de retratação, em casos de violência doméstica e familiar cont...

Tenente Portela, RS
22°
Parcialmente nublado
Mín. 19° Máx. 30°
23° Sensação
1.51 km/h Vento
88% Umidade
22% (0.33mm) Chance chuva
06h33 Nascer do sol
18h57 Pôr do sol
Quarta
25° 16°
Quinta
29° 16°
Sexta
32° 17°
Sábado
32° 17°
Domingo
33° 19°
Últimas notícias
Direitos Humanos Há 2 horas

Ataques a Maria da Penha tentam enfraquecer conquistas, diz Instituto
Justiça Há 2 horas

Ministro suspende julgamento que pode cassar governador do Rio
Direitos Humanos Há 2 horas

Alunos do Pedro II pedem aulas para enfrentar a violência de gênero
Câmara Há 3 horas

Câmara aprova uso imediato de tornozeleira eletrônica por agressor de mulher que permaneça em risco
Senado Federal Há 3 horas

Vai à sanção projeto que facilita tratar câncer com imunoterapia no SUS

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,15 -0,23%
Euro
R$ 5,98 -0,25%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 380,814,82 -0,48%
Ibovespa
183,447,00 pts 1.4%
Mega-Sena
Concurso 2981 (07/03/26)
15
22
27
32
50
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 6971 (09/03/26)
27
56
64
65
73
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3631 (09/03/26)
04
07
08
09
12
13
14
15
16
17
19
20
21
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2897 (09/03/26)
09
11
19
24
25
31
38
43
46
47
48
66
69
70
73
83
84
88
90
94
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2934 (09/03/26)
03
12
20
36
40
47
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias