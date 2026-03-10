Declaração de Edegar Pretto sobre falta de água potável em escolas gera reação em Miraguaí

Uma declaração do pré-candidato ao Governo do Rio Grande do Sul, Edegar Pretto, durante a Assembleia de Verão da Famurs, gerou repercussão no município de Miraguaí.

Durante participação no evento realizado no litoral gaúcho, Pretto afirmou que escolas do município ainda não teriam água potável disponível para os alunos. A declaração repercutiu rapidamente entre moradores e lideranças locais, gerando críticas, especialmente pelo fato de ter sido feita poucos dias após o próprio pré-candidato ter visitado a cidade.

No dia 1º de março, Pretto esteve em Miraguaí participando da primeira caravana Levanta Rio Grande, quando cumpriu agenda política, manteve contato com lideranças e conversou com moradores do município.

Após a repercussão da declaração, a reportagem entrou em contato com o secretário municipal de Educação de Miraguaí, Carlos Faccio. Segundo ele, todas as escolas da rede municipal possuem água potável disponível para os alunos, atendendo aos padrões sanitários exigidos para o funcionamento das instituições de ensino.

De acordo com as informações apuradas, a situação também se repete nas escolas da rede estadual instaladas no município, que contam com abastecimento regular de água potável para estudantes, professores e demais profissionais da educação.

A diferença entre a declaração feita pelo pré-candidato e as informações apresentadas por autoridades locais gerou questionamentos entre lideranças e moradores do município. Para gestores locais, a fala acaba por expor Miraguaí de forma negativa, ao apresentar uma situação que, segundo eles, não corresponde à realidade das escolas.

Nos bastidores, lideranças municipais também apontaram que críticas à gestão pública devem ser baseadas em dados concretos e verificáveis, especialmente quando partem de quem pretende disputar o comando do Estado.