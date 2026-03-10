Terça, 10 de Março de 2026
19°C 30°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Canais misóginos no Youtube somam mais de 130 mil vídeos

São 23 milhões de inscritos, diz NetLab da UFRJ

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
10/03/2026 às 18h33
Canais misóginos no Youtube somam mais de 130 mil vídeos
© Tomaz Silva/Agência Brasil

Pelo menos 123 canais brasileiros que disseminam conteúdo contra mulheres estão ativos no Youtube, mostra um levantamento do Laboratório de Estudos de Internet e Redes Sociais (NetLab) da Universidade Federal do Rio de Janeiro UFRJ). Juntos eles somam mais de 23 milhões de inscritos e têm cerca de 130 mil vídeos publicados.

Os dados divulgados nesta segunda-feira (9), logo após o Dia Internacional da Mulher, atualizam um levantamento feito em 2024, quando 137 canais foram mapeados. De lá para cá, apenas 14 canais foram removidos, por iniciativa dos donos ou da plataforma. Além disso, 20 canais mudaram de nome, mas alguns deles continuam produzindo conteúdo misógino mesmo sob a nova alcunha.

O NetLab também destaca que além de continuarem em atividade, esses espaços ganharam novos seguidores. A quantidade de pessoas inscritas nos 123 canais que restaram aumentou 18,5%, desde abril de 2024, com o incremento de mais de 3,6 milhões de novas assinaturas.

Os vídeos também rendem dinheiro para os criadores. Considerando a primeira amostra, coletada em 2024, cerca de 80% tinham alguma estratégia de monetização, seja as formas oferecidas pela plataforma, como anúncios e programa de membros, ou alternativas, como vendas de e-book ou transferências via pix.

Para a pesquisadora do Net Lab, Luciane Belín, isso mostra como a misoginia se tornou um nicho de negócio.

"Não é só a opinião deles, mas também é uma oportunidade de ganhar dinheiro, pautada na humilhação, inferiorização, na subjugação de mulheres," explicou.

Luciane explica que o grupo criou um protocolo para identificar diversos tipos de discurso misógino.

"Nós trabalhamos com um conceito de misoginia que não está só concentrado no ódio e na promoção da violência direta, mas também nos sentimento de desprezo e aversão, e na ideologia que parte do pressuposto de que as mulheres precisam ser subjugadas e inferiorizadas", complementa.

O relatório mostra que a popularização desses vídeos é um fenômeno recente. Apesar do vídeo mais antigo ter sido postado em 2021, 88% deles foram publicados a partir de 2021, e pouco mais da metade (52%) entraram na plataforma entre janeiro de 2023 e abril de 2024. Já de abril para cá, cerca de 25 mil novos vídeos foram postados.

Para definir quais canais disseminam conteúdo misógino, o estudo considerou apenas aquelas que continham pelo menos três vídeos com ao menos uma manifestação de ódio às mulheres. O tema mais recorrente, no qual 42% dos vídeos foram enquadrados, foi "Desprezo às mulheres e estímulo à insurgência masculina.”

Nessa categoria, foram incluídos vídeos "que conclamam os homens a não se deixarem dominar pelas mulheres", ao mesmo tempo em que estimulam que elas sejam tratadas com desprezo. Os conteúdo também disseminam a ideia de que as iniciativas por igualdade de gênero são estratégias de dominação social contra os homens.

"A gente encontrou conteúdos muito explícitos. Quando a gente olha para as palavras, por exemplo, que são usadas para descrever as mulheres, a gente identifica termos como "burra" e "vagabunda" que são muito usados. Isso foi, de certa forma, até uma surpresa, porque a gente pensava que a plataforma derrubava esse tipo de conteúdo", diz Luciane.

Mas a pesquisadora explica que alguns influenciadores também utilizam estratégias para dissimular seu conteúdo, como o uso de abreviações e apelidos. A palavra "mulher", por exemplo, é substituída por "colher", e mães solo, um dos grupos mais atacados são chamadas de "msol".

"Às vezes, a opinião não é expressada de forma verbal, mas quando você olha para as imagens que ilustram os vídeos, elas mostram a mulher ajoelhada aos pés do homem ou hipersexualizada com decotes imensos e etc, complementa.

Ela cobra mais responsabilização das plataformas: "A criminalização da misoginia seria um caminho que poderia contribuir para minimização desses discursos, mas além da questão da criminalização, a gente também precisa continuar discutindo qual é o papel das plataformas em relação à soberania do país mesmo. Se é crime fora da internet, precisa ser crime dentro da internet."

A Google, empresa responsável pela plataforma Youtube, foi procurada mas ainda não respondeu à reportagem.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Tomaz Silva/Agência Brasil
Direitos Humanos Há 3 horas

PF abre inquérito sobre vídeos que incitam ódio a mulheres no TikTok

Nas imagens, homens simulam socos, chutes e outras agressões
Direitos Humanos Há 9 horas

Polícia de SP prende mulher suspeita de integrar rede de pedofilia

Organização criminosa era chefiada por piloto preso em fevereiro

 © José Cruz/Agência Brasil
Direitos Humanos Há 23 horas

Quatro acusados por campanha de ódio contra Maria da Penha viram réus

Ex-marido da ativista está entre os denunciados pelas perseguições
Direitos Humanos Há 1 dia

Univaja e DPU denunciam tortura de indígena no Vale do Javari

Defensores cobram providências contra invasão de território indígena

Direitos Humanos Há 1 dia

Ódio contra mulheres nas redes é tema do Caminhos da Reportagem

Programa inédito vai ao ar nesta segunda (9), na TV Brasil

Tenente Portela, RS
24°
Tempo nublado
Mín. 19° Máx. 30°
24° Sensação
2.52 km/h Vento
77% Umidade
22% (0.33mm) Chance chuva
06h33 Nascer do sol
18h57 Pôr do sol
Quarta
25° 16°
Quinta
29° 16°
Sexta
32° 17°
Sábado
32° 17°
Domingo
33° 19°
Últimas notícias
Câmara Há 6 minutos

Câmara aprova realização de campanhas educativas permanentes contra a violência doméstica
Senado Federal Há 6 minutos

Senado aprova reestruturação de carreiras federais com 13 mil novos professores
Senado Federal Há 6 minutos

Davi parabeniza TV Senado por documentário exibido na Tela Quente
Justiça Há 6 minutos

Toffoli esclarece suspensão de ações por cancelamento de voos
Justiça Há 6 minutos

TSE retoma julgamento que pode cassar governador do Rio de Janeiro

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,15 -0,10%
Euro
R$ 5,98 -0,33%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 381,235,23 +1,36%
Ibovespa
183,447,00 pts 1.4%
Mega-Sena
Concurso 2981 (07/03/26)
15
22
27
32
50
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 6971 (09/03/26)
27
56
64
65
73
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3631 (09/03/26)
04
07
08
09
12
13
14
15
16
17
19
20
21
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2897 (09/03/26)
09
11
19
24
25
31
38
43
46
47
48
66
69
70
73
83
84
88
90
94
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2934 (09/03/26)
03
12
20
36
40
47
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias