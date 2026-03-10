Mourão alerta para conflitos e defende preparação do Brasil para a defesa

O senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS) afirmou nesta terça-feira (10) que o atual cenário internacional está marcado por conflitos que podem evoluir para uma guerra de maiores proporções, com risco de incluir a participação do Brasil. Em pronunciamento no Plenário, ele afirmou que a invasão da Ucrânia pela Rússia e a escalada de violência no Oriente Médio indicam uma deterioração da ordem internacional e elevam o nível de tensão global.

Na avaliação do senador, o Brasil precisa fortalecer sua capacidade de defesa e ampliar sua atuação diplomática, uma vez que o país possui recursos naturais estratégicos e peso econômico relevante. Para ele, esses fatores tornam necessário investir na proteção da soberania e na preparação para possíveis ameaças externas.

— Imaginar que o Brasil não será diretamente atingido pelo conflito mundial em gestação é a suprema irresponsabilidade que o Estado brasileiro pode cometer contra a nação e que poderá ter as mais graves consequências da nossa história — alertou.

Por Bruno Augusto, sob supervisão de Dante Accioly