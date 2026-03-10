Terça, 10 de Março de 2026
19°C 30°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Leite e Gabriel entregam licença prévia para planta de biodiesel da Soli3 durante a Expodireto Cotrijal

O governador Eduardo Leite e o vice-governador Gabriel Souza entregaram, nesta terça-feira (10/3), a Licença Prévia (LP) para a implantação de uma ...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
10/03/2026 às 15h59
Leite e Gabriel entregam licença prévia para planta de biodiesel da Soli3 durante a Expodireto Cotrijal
Governador, vice-governador, autoridades e lideranças celebram autorização para empreendimento sustentável -Foto: Vitor Rosa/Secom

O governador Eduardo Leite e o vice-governador Gabriel Souza entregaram, nesta terça-feira (10/3), a Licença Prévia (LP) para a implantação de uma planta de produção de biodiesel da Soli3 União Central Cooperativa. A autorização foi concedida por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema) e da Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam).

Foto mostra governador Eduardo Leite
Leite destacou que iniciativa reforça o papel do Estado na produção de energia limpa e sustentável -Foto: Vitor Rosa/Secom

O ato ocorreu durante a programação da Expodireto Cotrijal 2026, em Não-Me-Toque, presidido pelo governador Eduardo Leite.

A obtenção da autorização representa um passo importante para a viabilização do empreendimento, que prevê investimento estimado em R$ 1,25 bilhão no município de Cruz Alta.

“Estamos criando um ambiente cada vez mais favorável para que novos investimentos se instalem no Rio Grande do Sul. Este projeto fortalece a cadeia dos biocombustíveis, gera empregos e reforça o papel do Estado na produção de energia limpa e sustentável”, destacou o governador.

“O nosso governo tem trabalhado para proporcionar um ambiente favorável a novos investimentos no Rio Grande do Sul, com segurança jurídica, regras claras e condições para que grandes projetos saiam do papel. Esse investimento de mais de R$ 1 bilhão em biodiesel reforça a força do nosso agro e do cooperativismo, agrega valor à produção do campo, gera empregos e posiciona o Estado de forma ainda mais competitiva na cadeia de biocombustíveis, sempre com responsabilidade ambiental e compromisso com o desenvolvimento sustentável”, reforçou o vice-governador.

União de cooperativas

A Soli3 União Central Cooperativa é formada pelas cooperativas Cotrijal, de Não-Me-Toque; Cotripal, de Panambi; e Cotrisal, de Sarandi. O evento contou com a presença da secretária do Meio Ambiente e Infraestrutura, Marjorie Kauffmann, do presidente da Expodireto Cotrijal, Nei César Manica, além de outras autoridades e representantes do setor produtivo. Manica ressaltou a importância da feira para o agronegócio gaúcho. “A Expodireto representa a força, a competência e a resiliência do produtor gaúcho. Aqui mostramos ao Brasil a pujança do nosso agro e construímos iniciativas importantes para o desenvolvimento do Rio Grande do Sul”, avaliou.

A licença autoriza a implantação do empreendimento, que terá mais de 75 mil metros quadrados de área construída em um terreno total de 1,1 milhão de metros quadrados. A previsão é de geração de 250 empregos diretos quando a planta estiver em operação. De acordo com os empreendedores, a projeção é que a planta entre em funcionamento em 2028, com faturamento anual estimado em R$ 2,2 bilhões.

A secretária da Sema, Marjorie Kauffmann, destacou que a entrega da licença demonstra o compromisso do Estado em conciliar desenvolvimento econômico com proteção ambiental. “A licença prévia representa uma etapa importante para a implantação de um empreendimento estratégico para o Rio Grande do Sul. Estamos falando de um investimento relevante que fortalece a cadeia de biocombustíveis, gera emprego e renda e avança alinhado aos princípios do desenvolvimento sustentável”, afirmou.

Em meio a atividades, participantes homenagearam o governador pela passagem de seu aniversário -Foto: Vitor Rosa/Secom
Em meio a atividades, participantes homenagearam o governador pela passagem de seu aniversário -Foto: Vitor Rosa/Secom

Mais licenças para empreendedores da região

Durante a programação de ações do governo do Estado na Expodireto Cotrijal 2026,o vice-governador Gabriel Souza comandou a entrega de licenças ambientais a empreendedores da região, reforçando o compromisso do Estado com o desenvolvimento sustentável e a segurança jurídica para novos investimentos.

Entre os empreendimentos contemplados, a Sebo Mariense Ltda. recebeu uma Licença Prévia de Ampliação (LPA) para uma planta de fabricação de farinhas de osso e extração de sebo no município de Vila Maria.

A Nestlé Nordeste Alimentos e Bebidas Ltda. recebeu uma Licença de Operação (LO) para um empreendimento de beneficiamento e industrialização de leite e derivados em Carazinho.

Já a RGE Sul Distribuidora de Energia S/A recebeu uma Licença de Instalação (LI) para a implantação de uma linha de transmissão de energia elétrica entre os municípios de Casca e Serafina Corrêa. A empresa também recebeu quatro Autorizações para Manejo de Vegetação Nativa (AMVEGNs) para a implantação de redes de distribuição de energia elétrica nos municípios de Severiano de Almeida, Barracão, Lagoa Vermelha e Passo Fundo.

Texto: Ascom Sema
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Gabriel apontou que o sistema também recebeu melhorias em usabilidade, desempenho, acessibilidade e segurança
Meio ambiente Há 1 dia

Governo do Estado anuncia melhorias no Sistema de Outorga de Água durante a Expodireto Cotrijal 2026

O governo do Estado, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), anunciou nesta segunda-feira (9/3) melhorias no Sistema de Ou...

 Retirada ilegal do território nativo reduz a diversidade genética das populações naturais e pode levar à extinção -Foto: Ascom Sema
Meio ambiente Há 6 dias

Jardim Botânico recebe cactos nativos do RS apreendidos em operação contra biopirataria

O Jardim Botânico (JB) em Porto Alegre, administrado pela Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), recebeu, na terça-feira (3/3), 214 c...

 -
Meio ambiente Há 6 dias

Leite participa da abertura da assembleia da Famurs em Torres e anuncia contratação de batimetria no Litoral Norte, quinta (5)

O governador Eduardo Leite anuncia, nesta quinta-feira (5/3), a contratação do serviço de batimetria para três novos blocos, incluindo rios e lagoa...

 (Foto: Arte Sistema Província)
Previsão do tempo Há 6 dias

Instabilidade Aumenta com Chuva e Queda de Temperatura no RS

Tenente Portela e Região Celeiro devem enfrentar dias de calor seguido por pancadas de chuva e instabilidade com a aproximação de uma frente fria

 - -Foto: Divulgação Ascom/Sema
Meio ambiente Há 1 semana

Governo do Estado chama escolas do RS a participarem do Desafio do Butiá, fruto símbolo dos ecossistemas do sul do Brasil

Entre os dias 9 e 13 de março, escolas gaúchas poderão se inscrever no Desafio do Butiá 2026, uma ação promovida pelo governo do Estado, por meio d...

Tenente Portela, RS
28°
Parcialmente nublado
Mín. 19° Máx. 30°
29° Sensação
2.53 km/h Vento
54% Umidade
22% (0.33mm) Chance chuva
06h33 Nascer do sol
18h57 Pôr do sol
Quarta
25° 16°
Quinta
29° 16°
Sexta
32° 17°
Sábado
32° 17°
Domingo
33° 19°
Últimas notícias
Senado Federal Há 11 minutos

CPMI do INSS recorre ao STF para restabelecer quebras de sigilo
Prisão Há 21 minutos

PRF prende homem com carga de cigarros na BR-468 em Coronel Bicaco
Prisão Há 23 minutos

Mulher é presa com mais de 6 quilos de cocaína em Três Passos
Senado Federal Há 25 minutos

Paim destaca papel de Alceni Guerra na criação da licença-paternidade
Economia Há 25 minutos

Indústria de alimentos e bebidas cresceu 8% em 2025, diz Abia

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,15 -0,12%
Euro
R$ 5,99 -0,20%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 382,015,32 +1,59%
Ibovespa
183,905,02 pts 1.65%
Mega-Sena
Concurso 2981 (07/03/26)
15
22
27
32
50
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 6971 (09/03/26)
27
56
64
65
73
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3631 (09/03/26)
04
07
08
09
12
13
14
15
16
17
19
20
21
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2897 (09/03/26)
09
11
19
24
25
31
38
43
46
47
48
66
69
70
73
83
84
88
90
94
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2934 (09/03/26)
03
12
20
36
40
47
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias