Leite e Gabriel entregam licença prévia para planta de biodiesel da Soli3 durante a Expodireto Cotrijal

O governador Eduardo Leite e o vice-governador Gabriel Souza entregaram, nesta terça-feira (10/3), a Licença Prévia (LP) para a implantação de uma planta de produção de biodiesel da Soli3 União Central Cooperativa. A autorização foi concedida por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema) e da Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam).

Leite destacou que iniciativa reforça o papel do Estado na produção de energia limpa e sustentável - Foto: Vitor Rosa/Secom

O ato ocorreu durante a programação da Expodireto Cotrijal 2026, em Não-Me-Toque, presidido pelo governador Eduardo Leite.

A obtenção da autorização representa um passo importante para a viabilização do empreendimento, que prevê investimento estimado em R$ 1,25 bilhão no município de Cruz Alta.

“Estamos criando um ambiente cada vez mais favorável para que novos investimentos se instalem no Rio Grande do Sul. Este projeto fortalece a cadeia dos biocombustíveis, gera empregos e reforça o papel do Estado na produção de energia limpa e sustentável”, destacou o governador.

“O nosso governo tem trabalhado para proporcionar um ambiente favorável a novos investimentos no Rio Grande do Sul, com segurança jurídica, regras claras e condições para que grandes projetos saiam do papel. Esse investimento de mais de R$ 1 bilhão em biodiesel reforça a força do nosso agro e do cooperativismo, agrega valor à produção do campo, gera empregos e posiciona o Estado de forma ainda mais competitiva na cadeia de biocombustíveis, sempre com responsabilidade ambiental e compromisso com o desenvolvimento sustentável”, reforçou o vice-governador.

União de cooperativas

A Soli3 União Central Cooperativa é formada pelas cooperativas Cotrijal, de Não-Me-Toque; Cotripal, de Panambi; e Cotrisal, de Sarandi. O evento contou com a presença da secretária do Meio Ambiente e Infraestrutura, Marjorie Kauffmann, do presidente da Expodireto Cotrijal, Nei César Manica, além de outras autoridades e representantes do setor produtivo. Manica ressaltou a importância da feira para o agronegócio gaúcho. “A Expodireto representa a força, a competência e a resiliência do produtor gaúcho. Aqui mostramos ao Brasil a pujança do nosso agro e construímos iniciativas importantes para o desenvolvimento do Rio Grande do Sul”, avaliou.

A licença autoriza a implantação do empreendimento, que terá mais de 75 mil metros quadrados de área construída em um terreno total de 1,1 milhão de metros quadrados. A previsão é de geração de 250 empregos diretos quando a planta estiver em operação. De acordo com os empreendedores, a projeção é que a planta entre em funcionamento em 2028, com faturamento anual estimado em R$ 2,2 bilhões.

A secretária da Sema, Marjorie Kauffmann, destacou que a entrega da licença demonstra o compromisso do Estado em conciliar desenvolvimento econômico com proteção ambiental. “A licença prévia representa uma etapa importante para a implantação de um empreendimento estratégico para o Rio Grande do Sul. Estamos falando de um investimento relevante que fortalece a cadeia de biocombustíveis, gera emprego e renda e avança alinhado aos princípios do desenvolvimento sustentável”, afirmou.

Em meio a atividades, participantes homenagearam o governador pela passagem de seu aniversário -Foto: Vitor Rosa/Secom

Mais licenças para empreendedores da região

Durante a programação de ações do governo do Estado na Expodireto Cotrijal 2026,o vice-governador Gabriel Souza comandou a entrega de licenças ambientais a empreendedores da região, reforçando o compromisso do Estado com o desenvolvimento sustentável e a segurança jurídica para novos investimentos.

Entre os empreendimentos contemplados, a Sebo Mariense Ltda. recebeu uma Licença Prévia de Ampliação (LPA) para uma planta de fabricação de farinhas de osso e extração de sebo no município de Vila Maria.

A Nestlé Nordeste Alimentos e Bebidas Ltda. recebeu uma Licença de Operação (LO) para um empreendimento de beneficiamento e industrialização de leite e derivados em Carazinho.

Já a RGE Sul Distribuidora de Energia S/A recebeu uma Licença de Instalação (LI) para a implantação de uma linha de transmissão de energia elétrica entre os municípios de Casca e Serafina Corrêa. A empresa também recebeu quatro Autorizações para Manejo de Vegetação Nativa (AMVEGNs) para a implantação de redes de distribuição de energia elétrica nos municípios de Severiano de Almeida, Barracão, Lagoa Vermelha e Passo Fundo.