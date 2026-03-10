Terça, 10 de Março de 2026
19°C 30°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Chuva em MG: medida provisória libera R$ 266 milhões para cidades atingidas

O Congresso vai analisar a medida provisória que abriu crédito extraordinário de R$ 266,5 milhões para financiar ações emergenciais de proteção e d...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
10/03/2026 às 15h59
Chuva em MG: medida provisória libera R$ 266 milhões para cidades atingidas
Crédito extraordinário vai reforçar ações emergenciais de proteção e defesa civil na Zona da Mata - Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil

O Congresso vai analisar a medida provisória que abriu crédito extraordinário de R$ 266,5 milhões para financiar ações emergenciais de proteção e defesa civil na Região da Zona da Mata, no estado de Minas Gerais, duramente atingida por enchentes e deslizamentos de terra no início deste ano.

Assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a MP 1.339/2026 foi publicada em edição extra doDiário Oficial da União(DOU) desta segunda-feira (9).

Os recursos serão destinados ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e deverão financiar ações de resposta imediata, assistência às vítimas e recuperação das áreas atingidas.

Além das ações de defesa civil, a proposta prevê apoio financeiro direto às famílias residentes em áreas efetivamente atingidas que sofreram dano material ou perda de bens.

O benefício seguirá as regras estabelecidas pela MP 1.338/2026 , publicada na semana passada, que instituiu um auxílio específico para moradores de municípios com estado de calamidade pública reconhecido pelo governo federal. Também na semana passada, outra medida provisória — a MP 1.337/2026 — destinou recursos para facilitar financiamentos a empresas da região que precisam reconstruir seus negócios.

A tragédia na região deixou 72 mortos e uma pessoa desaparecida, segundo balanço mais recente das autoridades mineiras. A maior parte das vítimas foi registrada em Juiz de Fora e Ubá.

Efeito imediato

Medidas provisórias têm efeito imediato, mas precisam ser aprovadas pelo Congresso Nacional para virar lei e ter efeito permanente. O texto é analisado primeiro por uma comissão mista de senadores e deputados e depois pelos Plenários da Câmara e do Senado.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
O senador Carlos Viana (Podemos-MG), presidente da CPMI do INSS - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado
Senado Federal Há 12 minutos

CPMI do INSS recorre ao STF para restabelecer quebras de sigilo

A CPMI do INSS recorreu nesta terça-feira (10) contra a decisão do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), que suspendeu dezenas d...

 - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
Senado Federal Há 26 minutos

Paim destaca papel de Alceni Guerra na criação da licença-paternidade

O senador Paulo Paim (PT-RS), em pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (10), relembrou a criação da licença-paternidade durante a Assembleia...

 O senador Jorge Seif (3º à dir.) presidiu a reunião - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado
Senado Federal Há 2 horas

Ribeirinhos denunciam violações em unidade de conservação no Pará

Enquanto ribeirinhos e pequenos agricultores denunciaram um quadro de insegurança jurídica e vulnerabilidade social na unidade de conservação Estaç...

 Paulo Paim apresentou relatório favorável PRS 45/2025, de Flávio Arns; texto vai à Mesa - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado
Senado Federal Há 2 horas

CE aprova criação da Frente Parlamentar pela Paz Mundial

A Comissão de Educação (CE) aprovou nesta terça-feira (10) a criação da Frente Parlamentar pela Paz Mundial. O PRS 45/2025 , do senador Flávio Arns...

 O projeto incentiva o empreendedorismo em escolas públicas de ensino médio e também busca sensibilizar os estudantes para a sustentabilidade ambiental, a justiça social, a diversidade e os direitos humanos - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado
Senado Federal Há 2 horas

Comissão de Educação aprova incentivo a empreendedorismo no ensino médio

A Comissão de Educação do Senado (CE) deu parecer favorável nesta terça (10) a um projeto de lei que incentiva o empreendedorismo nas escolas públi...

Tenente Portela, RS
28°
Parcialmente nublado
Mín. 19° Máx. 30°
29° Sensação
2.53 km/h Vento
54% Umidade
22% (0.33mm) Chance chuva
06h33 Nascer do sol
18h57 Pôr do sol
Quarta
25° 16°
Quinta
29° 16°
Sexta
32° 17°
Sábado
32° 17°
Domingo
33° 19°
Últimas notícias
Senado Federal Há 11 minutos

CPMI do INSS recorre ao STF para restabelecer quebras de sigilo
Prisão Há 21 minutos

PRF prende homem com carga de cigarros na BR-468 em Coronel Bicaco
Prisão Há 23 minutos

Mulher é presa com mais de 6 quilos de cocaína em Três Passos
Senado Federal Há 25 minutos

Paim destaca papel de Alceni Guerra na criação da licença-paternidade
Economia Há 25 minutos

Indústria de alimentos e bebidas cresceu 8% em 2025, diz Abia

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,15 -0,12%
Euro
R$ 5,99 -0,20%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 382,015,32 +1,59%
Ibovespa
183,905,02 pts 1.65%
Mega-Sena
Concurso 2981 (07/03/26)
15
22
27
32
50
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 6971 (09/03/26)
27
56
64
65
73
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3631 (09/03/26)
04
07
08
09
12
13
14
15
16
17
19
20
21
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2897 (09/03/26)
09
11
19
24
25
31
38
43
46
47
48
66
69
70
73
83
84
88
90
94
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2934 (09/03/26)
03
12
20
36
40
47
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias