CRE aprova acordo de ciência e tecnologia do Brasil com a Tunísia

Segundo Trad, o acordo contribuirá para a internacionalização de universidades brasileiras - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado

Brasil e Tunísia ficam mais perto de ter acordo de colaboração científica e de inovação. O documento, aprovado na Comissão de Relações Exteriores (CRE) nesta terça-feira (10), agora vai a Plenário.

O acordo promove intercâmbio de pesquisadores e de informações científicas entre os países, “contribuindo para a internacionalização de universidades brasileiras”, disse o presidente da CRE, senador Nelsinho Trad (PSD-MS). O senador Astronauta Marcos Pontes (PL-SP) relatou o PDL 380/2021 .

— O texto prevê mecanismos usuais como intercâmbio de pesquisadores e especialistas, troca de informações científicas, realização de seminários e programas conjuntos de trabalho.

Cada país arcará com os custos do envio de seus participantes, exceto se outras condições forem acordadas.

Os países assinaram o tratado em Brasília, em abril de 2017. O Congresso Nacional precisa aprovar o texto para permitir ao presidente da República confirmá-lo e inseri-lo na legislação brasileira.