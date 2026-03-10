Terça, 10 de Março de 2026
19°C 30°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Polícia de SP prende mulher suspeita de integrar rede de pedofilia

Organização criminosa era chefiada por piloto preso em fevereiro

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
10/03/2026 às 11h32

Uma mulher de 29 anos foi presa no Espírito Santo, na manhã desta terça-feira (10), pela Polícia Civil de São Paulo na segunda fase da Operação Apertem os Cintos.

Ela é suspeita de integrar a rede de pedofilia que era comandada pelo piloto de avião Sérgio Antônio Lopes, de 62 anos, preso no Aeroporto de Congonhas.

Segundo informações das autoridades paulistas, a mulher era coautora dos crimes desta organização criminosa que explorava sexualmente crianças e adolescentes.

Ela é investigada também por estupro de vulnerável e pela produção, compartilhamento e comercialização de material de abuso sexual de menores de idade.

Para prender a suspeita, a polícia analisou conversas de aplicativo e outros elementos digitais que indicavam os crimes de estupro, além da produção, venda e envio de vídeos de abusos contra uma criança de 2 anos.

Segundo as investigações da polícia, este material foi uma encomenda do próprio Lopes.

Durante a operação, um celular da mulher foi apreendido e será periciado.

Na primeira fase desta operação, além do piloto – que foi demitido da Latam –, também foram presas duas mulheres que colaboravam com os crimes.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© José Cruz/Agência Brasil
Direitos Humanos Há 19 horas

Quatro acusados por campanha de ódio contra Maria da Penha viram réus

Ex-marido da ativista está entre os denunciados pelas perseguições
Direitos Humanos Há 21 horas

Univaja e DPU denunciam tortura de indígena no Vale do Javari

Defensores cobram providências contra invasão de território indígena

Direitos Humanos Há 22 horas

Ódio contra mulheres nas redes é tema do Caminhos da Reportagem

Programa inédito vai ao ar nesta segunda (9), na TV Brasil

 © Iphan/MS
Direitos Humanos Há 23 horas

Quilombo em Mato Grosso do Sul será o primeiro tombado pelo Iphan

Comunidade estreará novo livro do tombo específico para quilombos

 © Joédson Alves/Agência Brasil
Direitos Humanos Há 1 dia

Conteúdos violentos contra a mulher viralizam na internet; saiba mais

Entenda como a chamada machosfera amplia discursos misóginos online

Tenente Portela, RS
28°
Parcialmente nublado
Mín. 19° Máx. 30°
29° Sensação
2.53 km/h Vento
54% Umidade
22% (0.33mm) Chance chuva
06h33 Nascer do sol
18h57 Pôr do sol
Quarta
25° 16°
Quinta
29° 16°
Sexta
32° 17°
Sábado
32° 17°
Domingo
33° 19°
Últimas notícias
Prisão Há 7 minutos

PRF prende homem com carga de cigarros na BR-468 em Coronel Bicaco
Prisão Há 10 minutos

Mulher é presa com mais de 6 quilos de cocaína em Três Passos
Senado Federal Há 11 minutos

Paim destaca papel de Alceni Guerra na criação da licença-paternidade
Economia Há 11 minutos

Indústria de alimentos e bebidas cresceu 8% em 2025, diz Abia
Justiça Há 12 minutos

Mendonça proíbe gravação de conversas de Vorcaro e advogados na prisão

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,15 -0,08%
Euro
R$ 5,99 -0,20%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 382,719,67 +1,73%
Ibovespa
184,299,95 pts 1.87%
Mega-Sena
Concurso 2981 (07/03/26)
15
22
27
32
50
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 6971 (09/03/26)
27
56
64
65
73
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3631 (09/03/26)
04
07
08
09
12
13
14
15
16
17
19
20
21
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2897 (09/03/26)
09
11
19
24
25
31
38
43
46
47
48
66
69
70
73
83
84
88
90
94
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2934 (09/03/26)
03
12
20
36
40
47
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias