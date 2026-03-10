Terça, 10 de Março de 2026
19°C 30°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

CPI do Crime Organizado entra com recurso no STF pela convocação de Vorcaro

A CPI do Crime Organizado apresentou recurso ao Supremo Tribunal Federal (STF) com objetivo reverter a decisão que tornou facultativa a ida do banq...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
10/03/2026 às 10h28
CPI do Crime Organizado entra com recurso no STF pela convocação de Vorcaro
Presidente da CPI, Fabiano Contarato defende a prerrogativa da comissão de convocar testemunhas e investigados - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado

A CPI do Crime Organizado apresentou recurso ao Supremo Tribunal Federal (STF) com objetivo reverter a decisão que tornou facultativa a ida do banqueiro Daniel Vorcaro à comissão. Ex- dono do Banco Master — liquidado pelo Banco Central e alvo de investigações por fraudes financeiras —, Vorcaro está preso e foi convocado para depor à CPI. A decisão de tornar facultativo o depoimento foi tomada pelo ministro André Mendonça, permitindo que Vorcaro escolha se comparece ou não à CPI.

A convocação do banqueiro foi aprovada pela CPI em 25 de fevereiro, que o chamou para prestar depoimento na condição de testemunha. No recurso protocolado na segunda-feira (9), a comissão pede a revisão da decisão monocrática e sustenta que a convocação deve ser cumprida para garantir o andamento das investigações.

O documento apresentado pela Advocacia do Senado Federal, que representa a CPI no processo, lembra que as comissões parlamentares de inquérito têm poderes de investigação equivalentes aos das autoridades judiciais, inclusive para determinar diligências e ouvir testemunhas sob compromisso. Para a comissão, transformar a convocação em mera faculdade do depoente enfraquece esses poderes estabelecidos na Constituição e na Lei das CPIs (Lei 1.579, de 1952).

Presidente da CPI, o senador Fabiano Contarato (PT-ES) afirmou que a convocação foi aprovada pelo colegiado e deve ser respeitada.

— A CPI tem autonomia em relação às investigações da Polícia Federal, do Ministério Público e de outros órgãos e entende que Daniel Vorcaro é testemunha. Quem diz isso é o requerimento aprovado com base no princípio da colegialidade. É um ato que precisa ser respeitado, na nossa concepção, pelos outros poderes, especialmente pelo Poder Judiciário — enfatizou.

Contarato acrescentou que a comissão continuará buscando esclarecimentos sobre os fatos investigados.

— A CPI do Crime Organizado seguirá firme no cumprimento de sua missão constitucional de investigar e esclarecer os fatos. A sociedade brasileira merece transparência e respostas — concluiu.

*Com informações da assessoria de comunicação do senador Fabiano Contarato (PT-ES)

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
- Foto: Carlos Moura/Agência Senado
Senado Federal Há 16 horas

Girão anuncia representação no Conselho de Ética contra Davi Alcolumbre

O senador Eduardo Girão (Novo-CE) comentou nesta segunda-feira (9), em pronunciamento no Plenário, a representação que o Partido Novo apresentou ao...

 Reunião da Comissão de Esporte, onde tramita projeto de reserva de assentos para autistas em arenas esportivas - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado
Senado Federal Há 17 horas

CEsp vota reserva de assentos para autistas em arenas esportivas

A Comissão de Esporte (CEsp) deve votar na quarta-feira (11) o projeto que prevê a reserva de assentos em estádios de futebol e arenas desportivas ...

 A proposta é do senador Fabiano Contarato. Além desse projeto, a Comissão de Direitos Humanos do Senado (CDH) pode votar mais sete itens nesta quarta-feira - Foto: Roque de Sá/Agência Senado
Senado Federal Há 17 horas

CDH pode votar aumento de penas para discriminação em estádios de futebol

A Comissão de Direitos Humanos do Senado (CDH) pode votar nesta quarta-feira (11), em reunião que começa às 11h, o projeto de lei que aumenta as pe...

 Reunião é realizada sem a presença dos principais executivos da Crefisa, do banco C6 e da Dataprev - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado
Senado Federal Há 17 horas

Convocados não comparecem e CPMI do INSS adia depoimentos

Foram adiados os três depoimentos marcados para esta segunda-feira (9) na CPMI do INSS. De acordo com o presidente da comissão, senador Carlos Vian...

 - Foto: Carlos Moura/Agência Senado
Senado Federal Há 18 horas

Paim destaca aprovação do Dia Nacional de Reflexão do ‘Cantando as Diferenças’

O senador Paulo Paim (PT-RS) destacou nesta segunda-feira (9) a aprovação do PL 1.770/2024 , que institui o Dia Nacional de Reflexão do “Cantando a...

Tenente Portela, RS
25°
Tempo limpo
Mín. 19° Máx. 30°
25° Sensação
2.3 km/h Vento
71% Umidade
22% (0.33mm) Chance chuva
06h33 Nascer do sol
18h57 Pôr do sol
Quarta
25° 16°
Quinta
29° 16°
Sexta
32° 17°
Sábado
32° 17°
Domingo
33° 19°
Últimas notícias
Tecnologia Há 20 minutos

MeuPedágio fortalece a governança com implantação ERP SAP
Tecnologia Há 35 minutos

Líderes de Facilities discutem fim do “modo incêndio”
Internacional Há 35 minutos

Petrobras diz que pode reduzir impacto da alta do petróleo no Brasil
Senado Federal Há 54 minutos

CPI do Crime Organizado entra com recurso no STF pela convocação de Vorcaro
Justiça Há 54 minutos

MPRJ cumpre 20 mandados de prisão contra grupo de Rogério de Andrade

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,17 +0,33%
Euro
R$ 6,02 +0,29%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 383,232,28 +1,45%
Ibovespa
181,345,25 pts 0.24%
Mega-Sena
Concurso 2981 (07/03/26)
15
22
27
32
50
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 6971 (09/03/26)
27
56
64
65
73
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3631 (09/03/26)
04
07
08
09
12
13
14
15
16
17
19
20
21
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2897 (09/03/26)
09
11
19
24
25
31
38
43
46
47
48
66
69
70
73
83
84
88
90
94
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2934 (09/03/26)
03
12
20
36
40
47
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias