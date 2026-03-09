Segunda, 09 de Março de 2026
Publicidade
Sicredi

CEsp vota reserva de assentos para autistas em arenas esportivas

A Comissão de Esporte (CEsp) deve votar na quarta-feira (11) o projeto que prevê a reserva de assentos em estádios de futebol e arenas desportivas ...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
09/03/2026 às 18h13
CEsp vota reserva de assentos para autistas em arenas esportivas
Reunião da Comissão de Esporte, onde tramita projeto de reserva de assentos para autistas em arenas esportivas - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado

A Comissão de Esporte (CEsp) deve votar na quarta-feira (11) o projeto que prevê a reserva de assentos em estádios de futebol e arenas desportivas para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

O PL 4.948/2025 , do senador Plínio Valério (PSDB-AM), conta com parecer favorável do relator, senador Bruno Bonetti (PL-RJ). Se aprovado, o projeto pode seguir diretamente para a Câmara dos Deputados.

Pelo texto, estádios e ginásios com capacidade superior a 10 mil lugares deverão destinar setor ou assentos a autistas e seus acompanhantes, representando pelo menos 2% da capacidade total, respeitando-se o mínimo de 10 assentos.

Se esses assentos não forem preenchidos por pessoas com TEA até 10 minutos antes do início do evento, poderão ser liberados para o público geral.

Ainda de acordo com a proposta, os assentos reservados devem ter acesso facilitado e sinalização. Será assegurado ao acompanhante o direito a um assento vizinho ao da pessoa com TEA.

Os ingressos para esses assentos deverão estar disponíveis tanto na bilheteria física quanto na plataforma digital, com prioridade e sem custo adicional além do legalmente previsto.

Semana do Esporte

Outro projeto na pauta do colegiado é o PL 2.014/2025 , que institui a Semana Nacional do Esporte, a ser celebrada na semana que compreender o dia 23 de junho.

Apresentada pela deputada Laura Carneiro (PSD-RJ), a proposta aguarda relatório da senadora Leila Barros (PDT-DF).

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
- Foto: Carlos Moura/Agência Senado
Senado Federal Há 2 horas

Girão anuncia representação no Conselho de Ética contra Davi Alcolumbre

O senador Eduardo Girão (Novo-CE) comentou nesta segunda-feira (9), em pronunciamento no Plenário, a representação que o Partido Novo apresentou ao...

 A proposta é do senador Fabiano Contarato. Além desse projeto, a Comissão de Direitos Humanos do Senado (CDH) pode votar mais sete itens nesta quarta-feira - Foto: Roque de Sá/Agência Senado
Senado Federal Há 4 horas

CDH pode votar aumento de penas para discriminação em estádios de futebol

A Comissão de Direitos Humanos do Senado (CDH) pode votar nesta quarta-feira (11), em reunião que começa às 11h, o projeto de lei que aumenta as pe...

 Reunião é realizada sem a presença dos principais executivos da Crefisa, do banco C6 e da Dataprev - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado
Senado Federal Há 4 horas

Convocados não comparecem e CPMI do INSS adia depoimentos

Foram adiados os três depoimentos marcados para esta segunda-feira (9) na CPMI do INSS. De acordo com o presidente da comissão, senador Carlos Vian...

 - Foto: Carlos Moura/Agência Senado
Senado Federal Há 5 horas

Paim destaca aprovação do Dia Nacional de Reflexão do ‘Cantando as Diferenças’

O senador Paulo Paim (PT-RS) destacou nesta segunda-feira (9) a aprovação do PL 1.770/2024 , que institui o Dia Nacional de Reflexão do “Cantando a...

 Os participantes defenderam diagnóstico precoce, tratamento adequado, organização da linha de cuidados no SUS e apoio às famílias dos pacientes, além do combate ao bullying - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado
Senado Federal Há 7 horas

Debate aponta carência de atenção integral para pessoas com doenças raras

Pessoas com doenças raras carecem de políticas públicas de atenção integral: acesso ao diagnóstico precoce, tratamento adequado, organização da lin...

°
Mín. ° Máx. °
° Sensação
km/h Vento
% Umidade
% (mm) Chance chuva
21h49 Nascer do sol
21h49 Pôr do sol
Terça
° °
Quarta
° °
Quinta
° °
Sexta
° °
Sábado
° °
Últimas notícias
Direitos Humanos Há 21 minutos

Quatro acusados por campanha de ódio contra Maria da Penha viram réus
Saúde Há 21 minutos

Sobe para 140 número de casos confirmados de Mpox no país, em 2026
Política Há 1 hora

Lula e presidenta do México querem reunir empresários dos dois países
Economia Há 2 horas

RS: produtores rurais alertam para problemas no fornecimento de diesel
Senado Federal Há 2 horas

Girão anuncia representação no Conselho de Ética contra Davi Alcolumbre

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,20 +0,90%
Euro
R$ 6,05 +0,86%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 381,606,94 +0,45%
Ibovespa
180,915,36 pts 0.86%
Mega-Sena
Concurso 2981 (07/03/26)
15
22
27
32
50
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 6970 (07/03/26)
31
41
47
59
78
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3630 (07/03/26)
02
03
04
05
06
07
08
11
12
14
15
17
19
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2896 (06/03/26)
09
11
12
13
24
25
26
28
31
34
36
39
42
43
53
75
76
78
83
87
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2933 (06/03/26)
21
24
29
35
41
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias