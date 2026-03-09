GFT desbloqueia entrega nearshore segura após o acordo de dados UE-Brasil

A GFT Technologies está permitindo que seus clientes redesenhem e ampliem seus modelos globais de entrega digital após um acordo histórico de adequação de dados entre a União Europeia e o Brasil. A decisão remove uma barreira regulatória crítica e cria novas oportunidades para velocidade, resiliência e segurança em programas complexos de transformação.

Os dados pessoais agora podem ser transferidos livremente e com segurança entre a UE e o Brasil. Para empresas sob crescente pressão regulatória, isso elimina a necessidade de salvaguardas adicionais para transferências e reduz significativamente o esforço de conformidade. Também abre opções mais amplas para modelos operacionais globais – incluindo migração para a nuvem, desenvolvimento de IA e análises intensivas de dados.

A GFT passou mais de uma década construindo uma sólida experiência em operações no Brasil, mantendo ao mesmo tempo uma forte expertise regulatória em toda a Europa. O acordo estabelece o maior espaço de dados confiável do mundo, abrangendo mais de 670 milhões de pessoas. Isso, em um momento em que a incerteza geopolítica e a fragmentação digital estão forçando as empresas a repensarem a entrega global.

"Isso é mais do que um marco regulatório – é um momento de alinhamento global", disse o Dr. Jochen Ruetz, CFO e Vice-CEO da GFT Technologies. "A soberania digital fortalece a confiança em um mundo fragmentado. Com equipes consolidadas no Brasil e profundo conhecimento regulatório na Europa, ajudamos nossos clientes a avançar mais rapidamente, manter a conformidade e inovar com confiança."

GFT: segurança em um cenário digital fragmentado

À medida que a soberania digital se torna uma questão determinante na estratégia global de negócios, o acordo fortalece o posicionamento da empresa para apoiar os clientes na navegação pelo complexo ambiente de conformidade atual.

Conformidade equivalente à da UE: o processamento de dados no Brasil atende aos padrões de proteção de dados da UE

Entrega mais rápida: menos revisões jurídicas e ciclos de aprovação mais curtos

Maior resiliência: uma alternativa estável e alinhada à regulamentação para modelos nearshore e smart-shoring

Prontidão comprovada: equipes consolidadas da GFT em nuvem, dados e IA

"Este acordo é um ponto de inflexão estratégico para a forma como as empresas globais projetam suas operações digitais", disse Alessandro Buonopane, CEO da GFT Latam. "Ao alinhar o Brasil aos padrões de proteção de dados da UE, desbloqueamos um ambiente confiável para acelerar, em larga escala, programas de nuvem, IA e modernização de sistemas legados no Brasil e na América Latina, com muito mais velocidade e segurança jurídica."

Uma oportunidade estratégica para o futuro dos negócios digitais

A decisão de adequação UE-Brasil marca uma mudança estrutural na forma como as empresas regulamentadas podem projetar modelos operacionais globais. De serviços financeiros e seguros à manufatura e ao setor público, as organizações agora podem combinar velocidade e escala com segurança jurídica.