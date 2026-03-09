Segunda, 09 de Março de 2026
São Paulo registra feminicídio no Dia Internacional da Mulher

Fato aconteceu na zona leste da capital paulista

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
09/03/2026 às 12h08
© Valter Campanato/Agência Brasil

Uma mulher de 44 anos foi morta após ser esfaqueada pelo companheiro, na noite do domingo (8), na zona leste da capital paulista. O caso ocorreu neste Dia Internacional da Mulher , quando mulheres de todo o Brasil foram às ruas em protestos especialmente contra a violência de gênero.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP) de São Paulo, policiais militares foram acionados para atender a ocorrência e encontraram a vítima com ferimentos causados por uma faca. Ela foi socorrida ao Hospital Geral de São Mateus, mas não resistiu aos ferimentos.

A SSP informou que, posteriormente, o autor se apresentou em um batalhão da Polícia Militar (PM) e foi detido. Ele foi encaminhado à delegacia, onde permaneceu à disposição da Justiça. O caso foi registrado na 8ª DDM – São Mateus.

Litoral paulista

Na cidade de Praia Grande, litoral paulista, policiais militares foram acionados para atender ocorrência de disparo de arma de fogo e briga de casal, na manhã do sábado (7). No local, encontraram a vítima, uma mulher de 40 anos. Ela foi atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

O agressor, um homem de 46 anos, foi preso em flagrante. A arma utilizada no crime e uma moto usada na fuga foram apreendidas. O caso foi registrado como feminicídio e violência doméstica na Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Praia Grande.

Recorde de feminicídios

O estado de São Paulo registra recordes em ocorrências registradas como feminicídio. Em 2025, o estado registrou o maior número de vítimas de feminicídio desde o início da série histórica, em 2018.

Em todo o ano passado, as vítimas chegaram a 270, o que representa um aumento de 6,7% em relação a 2024, quando o número chegou a 253. Os dados estão disponíveis no site da Secretaria da Segurança Pública do estado (SSP).

