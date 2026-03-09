Segunda, 09 de Março de 2026
18°C 29°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

MP autoriza R$ 500 mi para empresas de cidades atingidas por chuvas Minas

O governo editou uma medida provisória que abre caminho para pessoas e empresas dos municípios mineiros de Juiz de Fora, Ubá e Matias Barbosa finan...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
09/03/2026 às 10h37
MP autoriza R$ 500 mi para empresas de cidades atingidas por chuvas Minas
Juiz de Fora (foto), Ubá e Matias Barbosa foram afetadas por chuvas intensas em fevereiro - Foto: Tânia Rego/Agência Brasil

O governo editou uma medida provisória que abre caminho para pessoas e empresas dos municípios mineiros de Juiz de Fora, Ubá e Matias Barbosa financiarem a reconstrução de seus negócios em condições mais vantajosas. As cidades foram afetadas por chuvas intensas em fevereiro. A MP 1.337/2026 foi publicada nessa sexta-feira (6) noDiário Oficial da União.

O governo federal poderá liberar até R$ 500 milhões e reforçar o Fundo Garantidor para Operações para o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal ofertarem as condições especiais. O Poder Executivo ainda deve assinar contrato com os bancos, e o Conselho Monetário Nacional (CMN) vai regulamentar a medida.

Regras

As linhas de financiamento poderão ser abertas em até 120 dias a partir da publicação da medida. Outras cidades que venham a ter estado de calamidade pública reconhecido pelo Poder Executivo federal também poderão ter acesso ao financiamento.

O empréstimo poderá ser usado principalmente para:

  • reconstrução;
  • aquisição de máquinas e de equipamentos para o setor produtivo;
  • capital de giro.

Os R$ 500 milhões são provenientes do superávit financeiro do Fundo Social em 2025. O fundo foi criado em 2010 para custear o desenvolvimento social e regional com recursos da exploração do petróleo e gás natural.

O Congresso Nacional deve analisar a medida provisória no máximo em 120 dias. Se aprovada, a MP se converte em lei, o que tornará a autorização do financiamento definitiva.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Ubá (foto), Juiz de Fora e Matias Barbosas foram as cidades mais atingidas pela chuva - Foto: Tânia Rego/Agência Brasil
Senado Federal Há 26 minutos

MP garante apoio de R$ 7,3 mil a atingidos por chuvas em Minas

Moradores de áreas atingidas pelas enchentes em municípios da Zona da Mata em Minas Gerais, como Ubá e Juiz de Fora, terão apoio financeiro do gove...

 A Lei 15.353, de 2026, sancionada pelo Presidente da República, foi publicada no Diário Oficial da União no domingo (8), Dia Internacional da Mulher - Foto: Leonardo Sá/Agência Senado
Senado Federal Há 1 hora

Lei que dá fim à relativização de estupro de vulneráveis entra em vigor

Já está em vigor a Lei 15.353, que altera o Código Penal para determinar a presunção absoluta da condição de vítima no crime de estupro de vulneráv...

 Jovens senadores de 2025 participam da Semana de Vivência Legislativa no Plenário do Senado - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado
Senado Federal Há 2 horas

Programa Jovem Senador abre caminho para ingresso na Unesp

Os estudantes finalistas do Programa Jovem Senador têm mais uma oportunidade de concretizar o sonho de ingressar no ensino superior. Desde 2020, a ...

 - Foto: Camila Domingues/ Secom - Palácio Piratini
Senado Federal Há 2 horas

Projetos de lei criminalizam o ódio às mulheres

A misoginia, que consiste no ódio ou aversão às mulheres, pode se tornar crime. É o que determinam projetos de lei em análise no Senado. Além de me...

 Reconhecimento como experiência profissional pode ajudar em concursos e em profissões regulamentadas - Foto: Divulgação/FEA Jr
Senado Federal Há 3 dias

Comissão vota projeto que reconhece estágio como experiência profissional

A Comissão de Assuntos Sociais analisa na próxima quarta-feira (11) o projeto de lei que reconhece o estágio de alunos do ensino superior como expe...

Tenente Portela, RS
22°
Tempo nublado
Mín. 18° Máx. 29°
23° Sensação
1.85 km/h Vento
89% Umidade
100% (7.08mm) Chance chuva
06h32 Nascer do sol
18h58 Pôr do sol
Terça
27° 18°
Quarta
26° 18°
Quinta
23° 18°
Sexta
26° 16°
Sábado
30° 17°
Últimas notícias
Câmara Há 25 minutos

Hugo Motta defende debate eleitoral focado em temas que impactem a vida da população
Câmara Há 25 minutos

Presidente da Comissão de Relações exteriores diz que conflito no Irã pode gerar inflação no Brasil; veja a entrevista
Senado Federal Há 25 minutos

MP garante apoio de R$ 7,3 mil a atingidos por chuvas em Minas
Senado Federal Há 25 minutos

MP autoriza R$ 500 mi para empresas de cidades atingidas por chuvas Minas
Saúde Local Há 35 minutos

Hospital de Humaitá inicia realização de exames de ultrassonografia

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,22 -0,51%
Euro
R$ 6,04 -0,90%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 383,081,56 +1,84%
Ibovespa
178,974,90 pts -0.22%
Mega-Sena
Concurso 2981 (07/03/26)
15
22
27
32
50
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 6970 (07/03/26)
31
41
47
59
78
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3630 (07/03/26)
02
03
04
05
06
07
08
11
12
14
15
17
19
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2896 (06/03/26)
09
11
12
13
24
25
26
28
31
34
36
39
42
43
53
75
76
78
83
87
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2933 (06/03/26)
21
24
29
35
41
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias