Programa Jovem Senador abre caminho para ingresso na Unesp

Os estudantes finalistas do Programa Jovem Senador têm mais uma oportunidade de concretizar o sonho de ingressar no ensino superior. Desde 2020, a Universidade Estadual Paulista (Unesp) passou a incluir o programa no Processo Seletivo Olimpíadas Científicas Unesp, uma das modalidades de acesso aos cursos ofertados pela instituição. Os estudantes concorrem a vagas de graduação com base na análise do histórico escolar e da premiação obtida.

De acordo com a reitora da instituição, Maysa Furlan, cabe às coordenações de cada curso definir as olimpíadas aceitas na concorrência, com base no perfil de ingresso desejado e na afinidade da competição com a proposta pedagógica da graduação. No último processo de 2026, 33 cursos de graduação — das áreas de humanas, biológicas e exatas — consideraram a participação do Programa Jovem Senador.

— As diferentes formas de ingresso demonstram que a Unesp está com um olhar para fora, extramuros, voltado à sociedade. Buscamos uma amplitude maior de alcance entre os nossos jovens. Por que não dar chances para esses jovens virem estudar na Unesp? Estamos conectados às necessidades e aos anseios dos jovens para que eles venham cursar uma universidade, possam galgar uma profissão e serem felizes — afirma a reitora.

O chefe de serviço do Jovem Senado, George Cardim, lembra que o programa é o maior concurso de redação escolar do Brasil, com a parceria de todas as secretarias de Educação. Ele acredita que a inclusão do programa no edital dedicado a alunos egressos de concursos científicos reforça a excelência da iniciativa.

— Os estudantes selecionados são fora de série e podem aprofundar, durante a Semana de Vivência Legislativa, seus conhecimentos sobre o processo democrático. Nossa ideia é buscar novas parcerias com universidades prestigiadas — disse.

Em 2022, a jovem senadora do Amapá, Quéren Hapuque, foi aprovada no curso de direito da Unesp. A estudante também foi aprovada em Macapá e optou por matricular-se na cidade natal. Ela reconhece a relevância da experiência como jovem senadora.

— Ver essa trajetória sendo reconhecida no acesso ao ensino superior mostra como o programa realmente faz diferença na vida dos estudantes. Não é apenas uma experiência de formação política e cidadã, mas uma iniciativa que gera impacto real na vida do acadêmico, valorizando o protagonismo juvenil e ampliando oportunidades para a juventude — pontua.

Para acompanhar todas as etapas do JS, acesse o calendário 2026 na página do Programa Jovem Senador .