Domingo, 08 de Março de 2026
18°C 32°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Protestos contra a violência de gênero tomam o Brasil neste 8 de março

Mulheres foram às ruas em várias cidades do país

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
08/03/2026 às 18h11
Protestos contra a violência de gênero tomam o Brasil neste 8 de março
© Valter Campanato/Agência Brasil

Mulheres de todo o Brasil foram às ruas neste domingo (08) em protestos pelo Dia Internacional da Mulher . Manifestantes ocuparam a Avenida Atlântica , em Copacabana, no Rio de Janeiro e também a Avenida Paulista, em São Paulo . Já em Brasília, o ato percorreu da Funarte ao Palácio do Buriti.

Em Belo Horizonte (MG), 160 cruzes foram colocadas na Praça da Liberdade, no Centro, representando as mulheres que foram vítimas de feminicídio no estado de Minas Gerais em 2025 e 2026. A última vítima foi morta a facadas, na cidade de Santa Luzia, em pleno Dia Internacional da Mulher.

"Cada cruz simboliza uma história interrompida, uma família marcada pela violência e uma falha coletiva na proteção dessas vidas. A proposta é que o 8 de março seja também um dia de denúncia e mobilização, lembrando que não há o que celebrar enquanto mulheres continuam sendo assassinadas pelo simples fato de serem mulheres", declarou o coletivo Casa das Marias, responsável pela instalação.

O Centro da capital mineira também recebeu uma marcha contra a violência de gênero . Diversas participantes levaram cartazes com frases como "criança não é esposa” em protesto contra a decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), que inocentou um homem de 35 anos acusado de violentar uma menina de 12 anos. Os desembargadores justificaram que ambos viviam um relacionamento amoroso. A decisão foi reformada , após grande mobilização popular.

Uma performance artística também marcou a manifestação em Porto Alegre (RS). Integrantes de um grupo teatral marcharam segurando sapatos femininos manchados com um líquido que simulava sangue. Os calçados simbolizaram as vítimas de feminicídio do estado, e as integrantes do grupo também gritaram seus nomes, enquanto caminhavam.

Em Salvador (BA), o protesto foi convocado com o mote: “Mulheres vivas, em luta e sem medo: por democracia com soberania, pelo Bem Viver, fim do feminicídio e da escala 6×1” . As manifestantes se concentraram no Morro do Cristo e caminharam até o Farol da Barra, empunhando cartazes e gritando palavras de ordem.

Uma manifestação também foi realizada em Belém (PA), reunindo centenas de mulheres, principalmente integrantes de coletivos feministas. O protesto saiu da Escadinha da Estação das Docas e percorreu diversas ruas do Centro da capital paraense.

“Historicamente, 8 de março é dia de luta, de reflexão, de ir às ruas protestar e pedir por políticas públicas. Nós queremos igualdade de gênero, combater a violência contra a mulher, o feminicídio, a violência vicária e tantas outras violências que acometem nós mulheres”, declarou Vanessa Albuquerque, presidenta da Rede de Mulheres da Amazônia.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Valter Campanato/Agência Brasil
Direitos Humanos Há 4 horas

“Parem de nos matar”: exigem mulheres no 8 de março em Brasília

Governo Ibaneis e escala 6x1 viram alvo de ato no Distrito Federal
Direitos Humanos Há 5 horas

SP: ato das mulheres pede fim da violência e defende fim da escala 6x1

Instalação com sapatos lembra das vítimas de feminicídio

 © Tomaz Silva/Agência Brasil
Direitos Humanos Há 8 horas

Mulheres se reúnem em Copacabana contra a violência e o feminicídio

Milhares foram às ruas para pedir paz e igualdade de direitos

 © Rovena Rosa/Agência Brasil
Direitos Humanos Há 12 horas

Assédio no trabalho: saiba como reunir provas para denunciar crime

Cartilha do MPT orienta vítimas a como ruenir provas e denunciar
Direitos Humanos Há 13 horas

Exposição no Rio de Janeiro debate encarceramento e justiça social

Obras refletem sobre saúde mental e ressocialização

Tenente Portela, RS
23°
Parcialmente nublado
Mín. 18° Máx. 32°
23° Sensação
3.23 km/h Vento
76% Umidade
49% (0mm) Chance chuva
06h32 Nascer do sol
18h59 Pôr do sol
Segunda
25° 17°
Terça
27° 17°
Quarta
28° 19°
Quinta
25° 18°
Sexta
28° 16°
Últimas notícias
Direitos Humanos Há 4 horas

“Parem de nos matar”: exigem mulheres no 8 de março em Brasília
Política Há 5 horas

Presidente Lula faz check-up em hospital de São Paulo
Geral Há 5 horas

Chuva em SP provoca alagamentos e deixa zona leste em estado de alerta
Direitos Humanos Há 5 horas

SP: ato das mulheres pede fim da violência e defende fim da escala 6x1
Direitos Humanos Há 5 horas

Protestos contra a violência de gênero tomam o Brasil neste 8 de março

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,27 +0,40%
Euro
R$ 6,12 +0,42%
Peso Argentino
R$ 0,00 +2,94%
Bitcoin
R$ 369,492,15 -2,66%
Ibovespa
179,364,81 pts -0.61%
Mega-Sena
Concurso 2981 (07/03/26)
15
22
27
32
50
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 6970 (07/03/26)
31
41
47
59
78
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3630 (07/03/26)
02
03
04
05
06
07
08
11
12
14
15
17
19
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2896 (06/03/26)
09
11
12
13
24
25
26
28
31
34
36
39
42
43
53
75
76
78
83
87
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2933 (06/03/26)
21
24
29
35
41
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias