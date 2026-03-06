Eduardo Leite anuncia pré-candidatura à Presidência em manifesto divulgado nas redes sociais

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSD), tornou pública nesta sexta-feira (6) sua intenção de disputar a Presidência da República. O anúncio foi feito pela internet, onde ele divulgou um documento político direcionado ao país.

A iniciativa ocorre no momento em que gestores públicos que pretendem concorrer a outros cargos precisam cumprir o prazo de desincompatibilização previsto pela legislação eleitoral. Nesse contexto, o governador apresentou um material intitulado “Manifesto ao Brasil”, compartilhado em suas redes sociais.

O conteúdo foi organizado em 11 cards. Nas peças de abertura e encerramento, Leite se identifica como pré-candidato do Partido Social Democrático (PSD) à Presidência.

As demais publicações reúnem avaliações e ideias sobre o cenário nacional. O material aborda sete temas principais: transformações no contexto internacional, desafios para a governabilidade, equilíbrio das contas públicas, aumento da produtividade, efeitos da inteligência artificial, a conexão entre democracia e políticas sociais e o peso das próximas eleições para o futuro do país.

Na conclusão do manifesto, o governador afirma que coloca seu nome à disposição para a disputa presidencial, declarando fazê-lo “com fé e independência”.