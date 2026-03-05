CPMI do INSS cancela reunião desta quinta-feira

A reunião da CPMI do INSS desta quinta-feira (5) foi cancelada em razão de um problema de saúde do relator, o deputado Alfredo Gaspar (União-AL). Em nota, o gabinete do deputado afirma que ele está com sinusite. Os depoimentos do presidente da Dataprev, Rodrigo Ortiz D’Ávila Assumpção, e do advogado Cecílio Galvão foram adiados, ainda sem nova data.

Estava prevista ainda a votação de 18 requerimentos. Entre eles, o que pede as quebras de sigilo bancário e fiscal de empresas como a J&F Participações, dos irmãos Joesley e Wesley Batista, em razão do repasse de recursos a empresa ligada a Danilo Trento, investigado por suposta participação nas fraudes contra a Previdência.

Também havia pedido de convocação do presidente da J&F, José Antonio Batista Costa, e de Fabiano Zettel, empresário e cunhado do banqueiro Daniel Vorcaro.