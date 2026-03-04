Municípios da Região Celeiro recebem mais de R$ 87 milhões em emendas parlamentares entre 2023 e 2025

Quarta, 04 de Março de 2026
Tenente Portela, RS
Por: Andre Eberhardt Fonte: Observador Regional
04/03/2026 às 20h45
(Foto: Observador Regional)

Com base em dados do Portal da Transparência da Controladoria-Geral da União (CGU), referentes ao período de 1º de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2025, os 21 municípios da Região Celeiro receberam, no total, R$ 87.570.083,00 em emendas pagas — valores efetivamente repassados aos municípios, seja por meio das prefeituras, fundos municipais de saúde ou entidades locais.

O levantamento considera o período atual de atuação dos deputados federais e senadores, permitindo avaliar a destinação dos recursos federais à região.



Santo Augusto lidera em valores recebidos

O município que mais recebeu recursos em emendas parlamentares foi Santo Augusto, com R$ 12.676.551,04, seguido por Tenente Portela, Três Passos e Crissiumal. Na outra ponta, o município de Esperança do Sul aparece com o menor valor repassado, R$ 1.725.717,00, seguido por Vista Gaúcha, Derrubadas e Coronel Bicaco.

Inhacorá se destaca na proporção por habitante

Quando se considera o valor das emendas em relação à população, o destaque vai para Inhacorá, que recebeu, em média, R$ 2.005,70 por habitante. Na sequência aparecem Bom Progresso, Chiapetta e São Valério do Sul.

Já entre os municípios com menor repasse proporcional, Três Passos ocupa a última colocação, com R$ 222,75 por habitante, seguido de Coronel Bicaco, Crissiumal e Tenente Portela.

A média regional de repasse valor/habitante ficou em R$ 631,22 e apenas 07(sete) municípios ficaram abaixo desta média (Esperança do Sul, Redentora, Tiradentes do Sul, Tenente Portela, Crissiumal, Coronel Bicaco e Três Passos).

Tipos de emendas:

Para compreender o contexto, é importante diferenciar os tipos de emendas que compõem o orçamento federal e que fazem destes recursos repassados a Região Celeiro.

  • Emendas individuais: apresentadas por deputados e senadores para destinar recursos a projetos, obras ou serviços em suas bases eleitorais.
  • Emendas de bancada: propostas coletivas feitas por parlamentares de um mesmo estado, com o objetivo de financiar projetos regionais.
  • Emendas de comissão: destinadas pelas comissões permanentes da Câmara e do Senado para atender projetos de interesse nacional ou regional.
  • Emendas do relator (RP-9): indicadas pelo relator-geral do Orçamento no Congresso, essas emendas são conhecidas como “orçamento secreto”, devido à falta de transparência na origem e no destino dos recursos.

O repasse das emendas parlamentares representa um importante instrumento de investimento e desenvolvimento local, especialmente em áreas como saúde, infraestrutura e assistência social. A análise dos dados reforça a necessidade de transparência e equilíbrio na distribuição desses recursos entre os municípios da Região Celeiro.



(Tabela: Observador Regional)


