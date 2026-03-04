Municípios da Região Celeiro recebem mais de R$ 87 milhões em emendas parlamentares entre 2023 e 2025

Com base em dados do Portal da Transparência da Controladoria-Geral da União (CGU), referentes ao período de 1º de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2025, os 21 municípios da Região Celeiro receberam, no total, R$ 87.570.083,00 em emendas pagas — valores efetivamente repassados aos municípios, seja por meio das prefeituras, fundos municipais de saúde ou entidades locais.
O levantamento considera o período atual de atuação dos deputados federais e senadores, permitindo avaliar a destinação dos recursos federais à região.
Santo Augusto lidera em valores recebidos
O município que mais recebeu recursos em emendas parlamentares foi Santo Augusto, com R$ 12.676.551,04, seguido por Tenente Portela, Três Passos e Crissiumal. Na outra ponta, o município de Esperança do Sul aparece com o menor valor repassado, R$ 1.725.717,00, seguido por Vista Gaúcha, Derrubadas e Coronel Bicaco.
Inhacorá se destaca na proporção por habitante
Quando se considera o valor das emendas em relação à população, o destaque vai para Inhacorá, que recebeu, em média, R$ 2.005,70 por habitante. Na sequência aparecem Bom Progresso, Chiapetta e São Valério do Sul.
Já entre os municípios com menor repasse proporcional, Três Passos ocupa a última colocação, com R$ 222,75 por habitante, seguido de Coronel Bicaco, Crissiumal e Tenente Portela.
A média regional de repasse valor/habitante ficou em R$ 631,22 e apenas 07(sete) municípios ficaram abaixo desta média (Esperança do Sul, Redentora, Tiradentes do Sul, Tenente Portela, Crissiumal, Coronel Bicaco e Três Passos).
Tipos de emendas:
Para compreender o contexto, é importante diferenciar os tipos de emendas que compõem o orçamento federal e que fazem destes recursos repassados a Região Celeiro.
O repasse das emendas parlamentares representa um importante instrumento de investimento e desenvolvimento local, especialmente em áreas como saúde, infraestrutura e assistência social. A análise dos dados reforça a necessidade de transparência e equilíbrio na distribuição desses recursos entre os municípios da Região Celeiro.
(Tabela: Observador Regional)
