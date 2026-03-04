Seif parabeniza Mendonça e Polícia Federal por prisão de Vorcaro

O senador Jorge Seif (PL-SC) elogiou, em pronunciamento no Plenário nesta quarta-feira (4), a atuação da Polícia Federal e do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça, que determinou a prisão preventiva do banqueiro Daniel Vorcaro. A operação que prendeu Vorcaro faz parte da investigação de fraudes financeiras envolvendo o Banco Master.

Seif recapitulou o histórico da investigação, que aponta para crimes contra o sistema financeiro, corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa e obstrução de justiça. Para o senador, a possível participação de servidores do Banco Central é "a acusação mais grave" do caso.

— Dois servidores do Banco Central, que deveriam investigar se o banco estava operando dentro da lei, estavam ajudando o Banco Master. Eles revisavam documentos do banco, orientavam estratégias junto ao Banco Central e antecipavam informações regulatórias, tráfico de influência. Ou seja, servidores de um órgão fiscalizador estavam ajudando a instituição que deveria ser fiscalizada — disse.

O parlamentar ressaltou que a decisão de prender Vorcaro foi tomada diante do risco de destruição de provas, intimidação de testemunhas, fuga e continuidade do crime.

— O cara era um quadrilheiro de alta periculosidade envolvido com um monte de gente de Brasília. E não é apenas uma fraude bancária, é algo muito mais grave: infiltração dentro de sistemas oficiais — afirmou, referindo-se à suspeita de que o grupo de Vorcaro tinha acesso a dados sigilosos da Polícia Federal e do Ministério Público Federal.