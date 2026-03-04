Quarta, 04 de Março de 2026
Tenente Portela, RS
Moro elogia decisão de Mendonça sobre prisão de Daniel Vorcaro

O senador Sergio Moro (União-PR) defendeu a prisão preventiva de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, decretada pelo ministro do Supremo Tribunal ...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
04/03/2026 às 17h27
- Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado

O senador Sergio Moro (União-PR) defendeu a prisão preventiva de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, decretada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça, nesta quarta-feira (4). Segundo o parlamentar, a decisão é corajosa e necessária diante de evidências de uma fraude financeira que pode superar os R$ 40 bilhões. Moro ressaltou que, além dos crimes de colarinho branco, o caso revela métodos violentos de intimidação.

Para o senador, o conteúdo das mensagens interceptadas demonstra um comportamento típico de organizações criminosas. Ele citou trechos da decisão que indicam ordens para ataques a funcionários e jornalistas, incluindo sugestões de agressão física e simulação de assaltos.

— Quando eu leio os termos da decisão, chego à conclusão de que o quadro é ainda pior, porque as mensagens trocadas por ele com seus capangas são estarrecedoras. […] Nós estamos vendo aqui gangsterismo — disse.

Moro também mencionou a existência de transações milionárias entre Vorcaro e uma empresa controlada pela família do ministro Dias Toffoli, sugerindo uma rede de influência que precisa ser investigada. Ele defendeu que a CPI do Crime Organizado atue diretamente na apuração desses fatos para garantir que as conexões políticas e judiciais do banqueiro não barrem o avanço das provas.

— Ninguém em uma República deve estar acima da lei, nem mesmo um banqueiro com conexões poderosas. Vamos realizar o nosso trabalho na CPI do Crime Organizado, inspirados na coragem do ministro André Mendonça.

Lurya Rocha, sob supervisão de Dante Accioly

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
