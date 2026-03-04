Humberto pede diplomacia diante da guerra EUA-Israel-Irã

O senador Humberto Costa (PT-PE) criticou nesta quarta-feira (4) a escalada do conflito entre Estados Unidos e Israel contra o Irã. Em pronunciamento no Plenário, o parlamentar ressaltou a importância de se manter a diplomacia entre os países, para evitar maiores tensões entre potências militares e a violência sistêmica.

Ele citou o recente acordo entre Mercosul e União Europeia como exemplo de “contraponto à insensatez de uma nova guerra”, o que simbolizaria uma aposta no comércio, na cooperação e na integração. Humberto Costa ressaltou ainda que a paz deve ser regra.

— Nós repudiamos a normalização da violência como instrumento político e a banalização da morte e do assassinato, como acontece nessa guerra. Se aceitarmos que a força substitua a negociação, abriremos um precedente perigoso para todas as nações do mundo. A paz deixa de ser regra e passa a ser exceção.

Bruno Augusto, sob supervisão de Dante Accioly