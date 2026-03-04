Quarta, 04 de Março de 2026
Kajuru: Nova prisão de Daniel Vorcaro reforça gravidade do caso do Banco Master

O senador Jorge Kajuru (PSB-GO) afirmou, em pronunciamento no Plenário nesta quarta-feira (4), que a prisão de Daniel Vorcaro e de outras pessoas, ...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
04/03/2026 às 16h09
Kajuru: Nova prisão de Daniel Vorcaro reforça gravidade do caso do Banco Master
- Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado

O senador Jorge Kajuru (PSB-GO) afirmou, em pronunciamento no Plenário nesta quarta-feira (4), que a prisão de Daniel Vorcaro e de outras pessoas, no âmbito da Operação Compliance Zero, reforça a gravidade das investigações relacionadas ao caso do Banco Master. Kajuru destacou que as medidas foram autorizadas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal André Mendonça, que atua como relator do caso.

O senador ressaltou que a investigação aponta indícios de organização criminosa, com suspeitas de intimidação de jornalistas, concorrentes e ex-funcionários, além de acesso antecipado a informações sigilosas.

— Como Daniel Vorcaro conseguiu agir por tanto tempo, de 2018 a 2025, e tecer com tamanha desenvoltura a maior fraude bancária da história do país? Agora se descobre que, mais do que dono de um banco de terceira categoria, ele é, de fato, líder de organização criminosa — disse.

Kajuru também relatou que a investigação identificou mensagens que indicariam tentativa de intimidação contra o jornalista Lauro Jardim. O parlamentar também declarou que os desdobramentos do caso podem alcançar outros setores da República, caso haja colaboração premiada.

Por tudo o que ficamos sabendo hoje, é de se estranhar a libertação de Vorcaro dez dias depois de sua prisão em novembro. Vamos ver como vai agir daqui para a frente a Procuradoria-Geral da República e ficar atentos aos desdobramentos das investigações, sem deixar de considerar uma possível delação premiada de Daniel Vorcaro.

