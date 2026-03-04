Quarta, 04 de Março de 2026
21°C 35°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Leite participa da abertura da assembleia da Famurs em Torres e anuncia contratação de batimetria no Litoral Norte, quinta (5)

O governador Eduardo Leite anuncia, nesta quinta-feira (5/3), a contratação do serviço de batimetria para três novos blocos, incluindo rios e lagoa...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
04/03/2026 às 15h12
Leite participa da abertura da assembleia da Famurs em Torres e anuncia contratação de batimetria no Litoral Norte, quinta (5)
-

O governador Eduardo Leite anuncia, nesta quinta-feira (5/3), a contratação do serviço de batimetria para três novos blocos, incluindo rios e lagoas do Litoral Norte. O ato ocorrerá às 10h, durante a abertura da Assembleia de Verão da Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs), na Associação dos Amigos da Praia de Torres (Sapt), no município de Torres.

Os estudos serão coordenados pela Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema) e integram as ações do Plano Rio Grande , programa voltado à reconstrução e ao fortalecimento da resiliência do Estado frente a eventos climáticos extremos. Também participa do anúncio a titular da Sema, Marjorie Kauffmann.

A batimetria consiste em medições detalhadas do relevo submerso de rios e lagoas. Os levantamentos subsidiam decisões técnicas sobre possíveis intervenções de desassoreamento e contribuem para o aprimoramento do sistema de alerta de inundações no Estado, por meio de modelagens que permitem simular o comportamento da água em diferentes cenários.

Aviso de pauta

O quê: abertura oficial da Assembleia de Verão da Famurs e anúncio da contratação de novos blocos de batimetria para lagoas e rios do Litoral Norte
Quando: quinta-feira (5/3), às 10h
Onde: Associação dos Amigos da Praia de Torres (Rua Kalil Sehbe, 5, bairro Predial - Torres)

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Retirada ilegal do território nativo reduz a diversidade genética das populações naturais e pode levar à extinção -Foto: Ascom Sema
Meio ambiente Há 6 horas

Jardim Botânico recebe cactos nativos do RS apreendidos em operação contra biopirataria

O Jardim Botânico (JB) em Porto Alegre, administrado pela Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), recebeu, na terça-feira (3/3), 214 c...

 (Foto: Arte Sistema Província)
Previsão do tempo Há 12 horas

Instabilidade Aumenta com Chuva e Queda de Temperatura no RS

Tenente Portela e Região Celeiro devem enfrentar dias de calor seguido por pancadas de chuva e instabilidade com a aproximação de uma frente fria

 - -Foto: Divulgação Ascom/Sema
Meio ambiente Há 1 dia

Governo do Estado chama escolas do RS a participarem do Desafio do Butiá, fruto símbolo dos ecossistemas do sul do Brasil

Entre os dias 9 e 13 de março, escolas gaúchas poderão se inscrever no Desafio do Butiá 2026, uma ação promovida pelo governo do Estado, por meio d...

 No encontro, ainda foram entregues licenças ambientais a empreendimentos de diferentes setores produtivos -Foto: Cassiano Cavalheiro/Ascom Sema
Meio ambiente Há 2 dias

Governo amplia protagonismo ambiental no RS com 3,5 mil processos solucionados e 60% das coletas do Qualiáguas

Em 2025, as Regionais da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema) e da Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) solucionaram quas...

 (Foto: Divulgação / 3º BPAmb)
Fauna Silvestre Há 2 dias

Puma é atropelado e encontrado morto às margens da rodovia em Cruz Alta

Animal nativo do Estado foi recolhido e encaminhado para estudos acadêmicos

Tenente Portela, RS
22°
Tempo nublado
Mín. 21° Máx. 35°
22° Sensação
0.94 km/h Vento
58% Umidade
27% (0.24mm) Chance chuva
06h29 Nascer do sol
19h04 Pôr do sol
Quinta
38° 19°
Sexta
36° 17°
Sábado
29° 19°
Domingo
35° 18°
Segunda
35° 18°
Últimas notícias
Política Há 3 horas

Lula conversa com Pedro Sánchez e confirma viagem à Espanha
Geral Há 3 horas

Campanha do BB para Minas Gerais supera R$ 1,5 milhão
Direitos Humanos Há 3 horas

Maria da Penha pede rede direta de apoio para mulheres do interior
Emendas Há 3 horas

Municípios da Região Celeiro recebem mais de R$ 87 milhões em emendas parlamentares entre 2023 e 2025
Cultura Há 3 horas

Filha de Pedro Ortaça é escolhida patrona dos Festejos Farroupilhas 2026

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,21 -0,29%
Euro
R$ 6,07 -0,34%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 400,099,35 -1,18%
Ibovespa
185,366,44 pts 1.24%
Mega-Sena
Concurso 2979 (03/03/26)
18
27
37
43
47
53
Ver detalhes
Quina
Concurso 6966 (03/03/26)
09
19
26
28
52
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3626 (03/03/26)
01
02
03
06
07
09
10
13
15
16
17
18
20
21
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2894 (02/03/26)
04
06
12
15
17
19
24
27
32
38
40
47
52
63
71
74
75
78
80
84
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2931 (02/03/26)
14
23
31
34
40
45
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias