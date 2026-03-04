Leite participa da abertura da assembleia da Famurs em Torres e anuncia contratação de batimetria no Litoral Norte, quinta (5)

O governador Eduardo Leite anuncia, nesta quinta-feira (5/3), a contratação do serviço de batimetria para três novos blocos, incluindo rios e lagoas do Litoral Norte. O ato ocorrerá às 10h, durante a abertura da Assembleia de Verão da Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs), na Associação dos Amigos da Praia de Torres (Sapt), no município de Torres.

Os estudos serão coordenados pela Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema) e integram as ações do Plano Rio Grande , programa voltado à reconstrução e ao fortalecimento da resiliência do Estado frente a eventos climáticos extremos. Também participa do anúncio a titular da Sema, Marjorie Kauffmann.

A batimetria consiste em medições detalhadas do relevo submerso de rios e lagoas. Os levantamentos subsidiam decisões técnicas sobre possíveis intervenções de desassoreamento e contribuem para o aprimoramento do sistema de alerta de inundações no Estado, por meio de modelagens que permitem simular o comportamento da água em diferentes cenários.

Aviso de pauta

O quê: abertura oficial da Assembleia de Verão da Famurs e anúncio da contratação de novos blocos de batimetria para lagoas e rios do Litoral Norte

Quando: quinta-feira (5/3), às 10h

Onde: Associação dos Amigos da Praia de Torres (Rua Kalil Sehbe, 5, bairro Predial - Torres)