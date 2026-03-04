Quarta, 04 de Março de 2026
21°C 35°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Lula faz apelo à paz, condena corrida armamentista e critica ONU

Presidente disse que prioridade do mundo deve ser o combate à fome

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
04/03/2026 às 14h58
Lula faz apelo à paz, condena corrida armamentista e critica ONU
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez um apelo, nesta quarta-feira (4), para que líderes globais busquem a paz em meio ao cenário recente de guerras e que priorizem o combate à fome no lugar de gastos com armamentos.

“Se pegássemos o dinheiro que foi gasto, no ano passado, em armamentos, em conflitos – o equivalente a US$ 2,7 trilhões – e dividíssemos entre os 630 milhões de seres humanos que, no planeta, passam fome, daria pra ter distribuído US$ 4.285 para cada pessoa. Vocês percebem que não precisaria ter fome no mundo se houvesse o bom senso dos governantes?”, disse o presidente.

Durante a abertura da 39ª Conferência Regional da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) para a América Latina e o Caribe, Lula destacou que a região é “a única zona de paz no mundo”.

“Aqui no Brasil, temos a opção de não possuir armas nucleares na nossa Constituição. Há muito tempo, a gente chegou à conclusão de que aquele ditado que diz que quem quer paz se prepara para a guerra é para quem quer fazer guerra. Nós queremos paz porque a paz é a única possibilidade de fazer com que a humanidade avance.”

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Conselho de Segurança

Em sua fala, Lula fez um apelo direto aos cinco membros permanentes do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU): França, Inglaterra, Rússia, China e Estados Unidos.

“Se esses senhores, que coordenam o Conselho de Segurança como membros permanentes da ONU, se preocupassem com essa questão da fome neste instante ao invés de ficarem discutindo, como agora está se discutindo na Europa, o fortalecimento do armamento dos países, investimentos na defesa.”

“Está todo mundo pensando que vão se agravar os conflitos. E todo mundo quer mais armas, todo mundo quer mais bomba atômica, todo mundo quer mais drone, todo mundo quer aviões de caça cada vez mais caros. E tudo isso não é feito para construir ou para produzir alimentos. Isso é feito para destruir e para diminuir a produção de alimentos ou destruir aquilo que já está plantado.”

Faixa de Gaza

Em seu discurso, Lula também criticou a criação, por parte do governo estadunidense de Donald Trump, do chamado Conselho de Paz, voltado para a reconstrução da Faixa de Gaza.

“Compensou destruir Gaza, matando a quantidade de mulheres e crianças que mataram, para agora aparecerem com pompa, criando um conselho para dizer: ‘Vamos reconstruir Gaza’? Aí aparece como se fosse um resort, para passar férias no lugar onde estão os cadáveres das mulheres e das crianças que morreram.”

“Muitas vezes, a gente fica impassível. E, se a gente não gritar, não falar, não se mexer, nada acontece”, disse. “A fome não é por um problema de intempéries, não é porque tem excesso de frio e excesso de calor. A fome só existe porque existe uma coisa chamada excesso de irresponsabilidade naqueles que são eleitos para ter responsabilidade”, completou.

Nações Unidas

Ao final do pronunciamento, Lula agradeceu o que chamou de “papel extraordinário” que a FAO, segundo ele, mantém como instituição das Nações Unidas. “A ONU está ficando desacreditada. A ONU não está cumprindo aquilo que está escrito na sua carta de criação, em 1945”.

“A ONU está cedendo ao fatalismo dos senhores das guerras e não tem espaço para senhores da paz. Por que a ONU já não convocou uma conferência mundial para discutir esses conflitos?”, questionou o presidente.

“Vocês acham normal o presidente Trump ficar, todo dia, dizendo: ‘Tenho o maior navio do mundo, tenho o maior exército do mundo’. Por que ele não fala: ‘Tenho a maior capacidade de produção de alimento do mundo, tenho como distribuir alimento’. Não era muito mais simples? E soaria melhor aos nossos ouvidos”, concluiu.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Política Há 3 horas

Lula conversa com Pedro Sánchez e confirma viagem à Espanha

Líderes criticaram guerra no Oriente Médio

 (Foto: Observador Regional)
Emendas Há 3 horas

Municípios da Região Celeiro recebem mais de R$ 87 milhões em emendas parlamentares entre 2023 e 2025

Municípios da Região Celeiro recebem mais de R$ 87 milhões em emendas parlamentares entre 2023 e 2025

 (Foto: Divulgação ABC Mais)
Eleições Há 13 horas

Pré-candidatos se articulam para disputa ao governo do Rio Grande do Sul em outubro

Cinco nomes despontam na corrida pelo Piratini; partidos buscam alianças estratégicas em meio a negociações nacionais e estaduais
Política Há 1 dia

Lula visita fábrica que fornece 19 milhões de produtos ao SUS

Presidente e ministros estiveram na farmacêutica Bionovis, em Valinhos

 © Fernando Frazão/Agência Brasil
Política Há 1 dia

Subsecretário do Rio é demitido após envolvimento de filho em estupro

José Carlos Simonin é pai de um dos acusados do crime

Tenente Portela, RS
22°
Tempo nublado
Mín. 21° Máx. 35°
22° Sensação
0.94 km/h Vento
58% Umidade
27% (0.24mm) Chance chuva
06h29 Nascer do sol
19h04 Pôr do sol
Quinta
38° 19°
Sexta
36° 17°
Sábado
29° 19°
Domingo
35° 18°
Segunda
35° 18°
Últimas notícias
Política Há 3 horas

Lula conversa com Pedro Sánchez e confirma viagem à Espanha
Geral Há 3 horas

Campanha do BB para Minas Gerais supera R$ 1,5 milhão
Direitos Humanos Há 3 horas

Maria da Penha pede rede direta de apoio para mulheres do interior
Emendas Há 3 horas

Municípios da Região Celeiro recebem mais de R$ 87 milhões em emendas parlamentares entre 2023 e 2025
Cultura Há 3 horas

Filha de Pedro Ortaça é escolhida patrona dos Festejos Farroupilhas 2026

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,21 -0,29%
Euro
R$ 6,07 -0,34%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 400,099,35 -1,18%
Ibovespa
185,366,44 pts 1.24%
Mega-Sena
Concurso 2979 (03/03/26)
18
27
37
43
47
53
Ver detalhes
Quina
Concurso 6966 (03/03/26)
09
19
26
28
52
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3626 (03/03/26)
01
02
03
06
07
09
10
13
15
16
17
18
20
21
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2894 (02/03/26)
04
06
12
15
17
19
24
27
32
38
40
47
52
63
71
74
75
78
80
84
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2931 (02/03/26)
14
23
31
34
40
45
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias