Seif rebate fake news sobre destinação de emendas a Santa Catarina

Em pronunciamento no Senado nesta terça-feira (3), o senador Jorge Seif (PL-SC) refutou informações veiculadas pela imprensa que o acusavam de não ter destinado emendas parlamentares ao estado de Santa Catarina. O parlamentar afirmou que, apesar de textos antigos serem “requentados” nos veículos locais, os dados oficiais do Portal da Transparência comprovam a aplicação dos recursos.

Seif destacou que, em 2024, das emendas destinadas ao estado no valor de R$ 69,634 milhões, R$ 68,353 milhões foram efetivamente empenhados. Para 2025, dos R$ 68,539 milhões destinados, R$ 65,216 milhões já foram empenhados, e, para 2026, estão previstos R$ 74 milhões. Ele explicou ainda que as emendas funcionam como um “cheque” enviado pelo Senado ao Governo Federal, que é o responsável pelo repasse às entidades, hospitais, associações e prefeituras.

— Uma mentira contada mil, 10 mil, 100 mil vezes continua sendo mentira e é facilmente desmentida — afirmou.

O senador apontou ainda recursos destinados por meio de emendas de comissões e bancadas, como os R$ 51,169 milhões direcionados à Granfpolis (Associação dos Municípios da Região da Grande Florianópolis).

— Infelizmente, são tantos assuntos que preciso tratar de Santa Catarina e do Brasil, mas é necessário utilizar meu espaço no Senado para esclarecer e desfazer mentiras que parte da imprensa divulga para enganar a população.