Governo do DF é responsável político por crise no BRB, diz Leila

A senador Leila Barros (PDT-DF) afirmou nesta terça-feira (3) que, mais do que salvar o Banco de Brasília (BRB), é importante lembrar como o banco chegou à situação de risco em que se encontra. Para a senadora, o governo do Distrito federal, na pessoa do governador Ibaneis Rocha, não é um mero espectador, mas o responsável político por decisões que impactaram o banco.

O BRB enfrenta um rombo estimado em mais de R$ 8 bilhões, após operações e prejuízos vinculados ao Banco Master, que foi liquidado. O governo do Distrito Federal e a diretoria do banco discutem medidas de capitalização, entre elas o uso de imóveis públicos como garantia para empréstimos e reforço de capital do banco.

— Aqui, senhoras e senhores, não há mais espaço para a naturalização do que acontece com a situação do BRB. Se houve incompetência, ela é colossal. Se houve omissão, ela é gravíssima. E se houve direcionamento político para favorecer amiguinhos, como muitos desconfiam, estamos diante de algo muito mais sério. E, se há má-fé, é crime — denunciou Leila, que disse esperar a apuração rigorosa e até o bloqueio de bens dos responsáveis.

Leila lembrou que a situação se torna ainda pior com a informação de que o BRB fez, em meio a uma situação que exigia mais cautela que o normal, uma “distribuição agressiva de lucros aos acionistas. Em 2025, de acordo com a senadora, foram distribuídos 62,96% dos lucros, muito superior à média histórica de 39,51%.