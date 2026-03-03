Davi abre exposição sobre crianças sobreviventes do holocausto nazista

O presidente do Senado ressaltou que a mostra é uma oportunidade para se conhecer uma parte da história dos judeus na época da II Guerra - Foto: Jonas Pereira/Agência Senado

O presidente do Senado e do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, abriu na tarde desta terça-feira (3) a exposiçãoEles nos Deram Novamente Esperança, que foi montada no Salão Negro do Congresso. A exposição — composta de fotos, gravuras e textos — mostra a história de crianças sobreviventes do campo de concentração de Dachau, no sul da Alemanha, durante a II Guerra Mundial.

Davi ressaltou que a mostra é uma oportunidade para brasileiras e brasileiros conhecerem um pouco da história dos judeus na época da II Guerra. Ao lembrar que é descendente de judeus, ele se disse sensibilizado com a exposição e salientou que é preciso lutar contra o antissemitismo e a intolerância. Também destacou que palavras como coragem, união e esperança ajudam a definir o povo judeu.

— Esta exposição reflete o compromisso do Congresso Nacional com a memória e com a luta incessante contra o antissemitismo. Que esta exposição alcance o coração de todos e todas que a visitarem — afirmou Davi.

O presidente do Grupo Parlamentar Brasil-Israel, senador Carlos Viana (Podemos-MG), lamentou a crueldade dos campos de concentração nazistas. Ele elogiou a exposição e disse que é importante olhar para o passado, inclusive como forma de aprendizado.

— Precisamos ficar atentos, porque o mundo é capaz de novamente praticar essa crueldade — alertou Viana.

Sobrevivente

George Legman foi uma das crianças sobreviventes de Dachau. Hoje com 81 anos, ele participou da abertura da exposição. Em seu discurso, Legman agradeceu ao Senado pela mostra — que, enfatizou ele, lembra a coragem e a resistência de várias famílias judias diante da guerra e do regime nazista.

Emocionado, ele recordou que sua mãe amamentou, além dele próprio, outros dois bebês durante o tempo em que sua família ficou em Dachau. Também declarou que participa da exposição como um sobrevivente e como uma testemunha que desafiou a lógica.

Além disso, Legman defendeu a democracia e frisou que sua família encontrou no Brasil uma pátria e um porto seguro.

— Sem democracia, não há respeito à vida. Sem memória, não há futuro. Viva o Brasil! Viva a paz! — concluiu.

Também participaram da solenidade o líder do governo no Congresso, senador Randolfe Rodrigues (PT-AP), a diretora-geral do Senado, Ilana Trombka, e representantes de embaixadas.

Exposição

A mostraEles nos Deram Novamente Esperança apresenta a história de sete crianças sobreviventes do campo de concentração de Dachau. O campo funcionou entre 1933 e 1945, recebendo quase 200 mil pessoas.

A maioria dessas pessoas foi obrigada a se submeter a trabalhos forçados: prisioneiros políticos, judeus de várias origens, ciganos, minorias religiosas e homossexuais. Foram registradas cerca de 31 mil mortes nesse campo de concentração.

A exposição apresenta 37 banners com fotos, gravuras e textos que lembram os horrores do período. A mostra ficará aberta no Salão Negro do Congresso até o dia 30 de março. O conteúdo expositivo está disponível em português e inglês.

A exposição "Eles nos Deram Novamente Esperança" foi montada no Salão Negro do Congresso Nacional - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado

Randolfe Rodrigues, Carlos Viana e Davi Alcolumbre inauguraram a mostra junto com George Legman, que sobreviveu ao campo de concentração de Dachau quando era criança - Foto: RICARDOK

A exposição mostra a história de crianças sobreviventes do campo de concentração de Dachau (Alemanha) - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado

Presidente do Grupo Parlamentar Brasil-Israel, o senador Carlos Viana elogiou a exposição e disse que é importante olhar para o passado, inclusive como forma de aprendizado - Foto: Jonas Pereira/Agência Senado