Davi abre exposição sobre crianças sobreviventes do holocausto nazista

O presidente do Senado e do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, abriu na tarde desta terça-feira (3) a exposiçãoEles nos Deram Novamente Esperança, que foi montada no Salão Negro do Congresso. A exposição — composta de fotos, gravuras e textos — mostra a história de crianças sobreviventes do campo de concentração de Dachau, no sul da Alemanha, durante a II Guerra Mundial.
Davi ressaltou que a mostra é uma oportunidade para brasileiras e brasileiros conhecerem um pouco da história dos judeus na época da II Guerra. Ao lembrar que é descendente de judeus, ele se disse sensibilizado com a exposição e salientou que é preciso lutar contra o antissemitismo e a intolerância. Também destacou que palavras como coragem, união e esperança ajudam a definir o povo judeu.
— Esta exposição reflete o compromisso do Congresso Nacional com a memória e com a luta incessante contra o antissemitismo. Que esta exposição alcance o coração de todos e todas que a visitarem — afirmou Davi.
O presidente do Grupo Parlamentar Brasil-Israel, senador Carlos Viana (Podemos-MG), lamentou a crueldade dos campos de concentração nazistas. Ele elogiou a exposição e disse que é importante olhar para o passado, inclusive como forma de aprendizado.
— Precisamos ficar atentos, porque o mundo é capaz de novamente praticar essa crueldade — alertou Viana.
George Legman foi uma das crianças sobreviventes de Dachau. Hoje com 81 anos, ele participou da abertura da exposição. Em seu discurso, Legman agradeceu ao Senado pela mostra — que, enfatizou ele, lembra a coragem e a resistência de várias famílias judias diante da guerra e do regime nazista.
Emocionado, ele recordou que sua mãe amamentou, além dele próprio, outros dois bebês durante o tempo em que sua família ficou em Dachau. Também declarou que participa da exposição como um sobrevivente e como uma testemunha que desafiou a lógica.
Além disso, Legman defendeu a democracia e frisou que sua família encontrou no Brasil uma pátria e um porto seguro.
— Sem democracia, não há respeito à vida. Sem memória, não há futuro. Viva o Brasil! Viva a paz! — concluiu.
Também participaram da solenidade o líder do governo no Congresso, senador Randolfe Rodrigues (PT-AP), a diretora-geral do Senado, Ilana Trombka, e representantes de embaixadas.
A mostraEles nos Deram Novamente Esperança apresenta a história de sete crianças sobreviventes do campo de concentração de Dachau. O campo funcionou entre 1933 e 1945, recebendo quase 200 mil pessoas.
A maioria dessas pessoas foi obrigada a se submeter a trabalhos forçados: prisioneiros políticos, judeus de várias origens, ciganos, minorias religiosas e homossexuais. Foram registradas cerca de 31 mil mortes nesse campo de concentração.
A exposição apresenta 37 banners com fotos, gravuras e textos que lembram os horrores do período. A mostra ficará aberta no Salão Negro do Congresso até o dia 30 de março. O conteúdo expositivo está disponível em português e inglês.