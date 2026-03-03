Subsecretário do Rio é demitido após envolvimento de filho em estupro

O subsecretário de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos do governo do Rio de Janeiro, José Carlos Simonin, será exonerado nesta terça-feira (3). Ele é pai de Vitor Simonin, um dos envolvidos no estupro coletivo contra uma jovem de 17 anos ocorrido em Copacabana, no mês passado.

Segundo a Secretaria, a medida foi adotada no âmbito administrativo, visando resguardar a integridade institucional e assegurar a condução responsável dos fatos noticiados.

“A Pasta reafirma seu compromisso com a dignidade humana e a preservação da vida”, informou em nota.

Vitor está foragido, assim como outro integrante do grupo, Bruno Felipe dos Santos Allegretti. Outros dois envolvidos, Matheus Veríssimo Zoel Martins e João Gabriel Xavier Bertho, já se entregaram para a Polícia .

De acordo com as investigações, em janeiro deste ano, a vítima foi convidada por um aluno da sua escola para ir à casa de um amigo. Quando chegaram ao prédio, o adolescente insinuou que fariam “algo diferente”, o que foi recusado imediatamente pela jovem.

No interior do apartamento, a vítima foi conduzida a um quarto, onde ficou trancada com quatro homens que insistiam para ela manter relações com eles. Com a negativa, eles passaram a despir-se e a praticar atos libidinosos mediante violência física e psicológica contra ela.

A Polícia Civil do Rio de Janeiro confirmou que investiga mais dois casos de estupro cometidos contra alunas adolescentes do Colégio Federal Pedro II e praticados por integrantes do mesmo grupo.