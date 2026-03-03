Quarta, 04 de Março de 2026
21°C 35°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Kajuru defende fim da escala 6x1 e redução da jornada para 40 horas

O senador Jorge Kajuru (PSB-GO), em pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (3), afirmou que a redução da jornada máxima de 44 horas para 40 h...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
03/03/2026 às 17h42
Kajuru defende fim da escala 6x1 e redução da jornada para 40 horas
- Foto: Carlos Moura/Agência Senado

O senador Jorge Kajuru (PSB-GO), em pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (3), afirmou que a redução da jornada máxima de 44 horas para 40 horas semanais deve substituir a escala 6x1 no Brasil (seis dias trabalhados e um de descanso). O parlamentar destacou que a média da jornada brasileira é de 39,1 horas semanais, segundo a Organização Internacional do Trabalho (OIT), e argumentou que a mudança já é realidade no serviço público e em diversos setores da iniciativa privada. Kajuru também citou levantamento do Dieese que aponta possibilidade de geração de mais de 3 milhões de empregos com a medida.

Segundo ele, a proposta enfrenta resistências de entidades empresariais, mas pode gerar novos postos de trabalho e melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores.A PEC 148/2015 , que reduz a jornada semanal, já foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e está pronta para análise do Plenário.

— Tornar lei a jornada de 40 horas semanais, realidade no serviço público e em vários setores da iniciativa privada, não deveria ser um bicho de sete cabeças, mas, estranhamente, têm crescido as resistências à possível mudança, com argumentos até, a meu ver, esdrúxulos. A poderosa Confederação Nacional da Indústria alega que a redução da jornada aumentaria o custo do emprego formal para as empresas, causando ainda retração econômica, mais inflação, dificuldade para as micro e pequenas empresas e consequente aumento da informalidade — disse.

Kajuru lembrou que a jornada de oito horas diárias foi consolidada com a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), em 1943, e que a Constituição de 1988 fixou o limite de 44 horas semanais. Segundo ele, a atual proposta segue a trajetória histórica de ampliação de direitos trabalhistas.

— Até em respeito ao ciclo histórico (mudanças em favor do trabalhador só de quatro em quatro décadas), a redução da jornada se impõe. Redução da jornada de trabalho já! — defendeu.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
- Foto: Carlos Moura/Agência Senado
Senado Federal Há 8 horas

Seif rebate fake news sobre destinação de emendas a Santa Catarina

Em pronunciamento no Senado nesta terça-feira (3), o senador Jorge Seif (PL-SC) refutou informações veiculadas pela imprensa que o acusavam de não ...

 - Foto: Carlos Moura/Agência Senado
Senado Federal Há 8 horas

Governo do DF é responsável político por crise no BRB, diz Leila

A senador Leila Barros (PDT-DF) afirmou nesta terça-feira (3) que, mais do que salvar o Banco de Brasília (BRB), é importante lembrar como o banco ...

 Augusta propôs sessões para lançamento de guia para candidatas e divulgação de campanha contra violência - Foto: Carlos Moura/Agência Senado
Senado Federal Há 8 horas

Senado promove sessões especiais em homenagem ao Mês da Mulher

O Senado aprovou nesta terça-feira (3) pedidos para a promoção de sessões especiais relacionadas à pauta feminina, que ganha destaque em março, Mês...

 Plenário aprovou nesta terça projeto que institui o Selo de Engenharia ou Arquitetura Solidária - Foto: Carlos Moura/Agência Senado
Senado Federal Há 9 horas

Selo para projetos de engenharia em bairros de baixa renda segue para sanção

Empresas e profissionais de engenharia, arquitetura ou construção civil que executarem projetos para comunidades de baixa renda podem passar a ser ...

 Emendas aprovadas por decreto legislativo incluem produção de álcool no escopo da organização - Foto: Carlos Moura/Agência Senado
Senado Federal Há 9 horas

Senado confirma alterações em acordo da Organização Internacional do Açúcar

O Plenário aprovou nesta terça-feira (3), em regime de urgência, o projeto de decreto legislativo que confirma as emendas apresentadas ao acordo da...

Tenente Portela, RS
22°
Parcialmente nublado
Mín. 21° Máx. 35°
22° Sensação
0.87 km/h Vento
73% Umidade
27% (0.24mm) Chance chuva
06h29 Nascer do sol
19h04 Pôr do sol
Quinta
38° 19°
Sexta
36° 17°
Sábado
29° 19°
Domingo
35° 18°
Segunda
35° 18°
Últimas notícias
Câmara Há 4 horas

Câmara aprova departamento no CNJ para monitorar decisões internacionais sobre direitos humanos
Câmara Há 4 horas

Câmara premia cinco obras audiovisuais contra a violência doméstica
Economia Há 4 horas

Fim do 6x1: Lula propõe negociação entre patrões, empregados e governo
Economia Há 4 horas

Aposta do CE acerta dezenas da Mega e leva prêmio de R$ 158 milhões
Habitação Há 4 horas

Governo do Estado inicia série de vistorias às obras do Programa A Casa é Sua - Calamidade

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,26 -0,41%
Euro
R$ 6,11 -0,40%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 381,674,09 +0,80%
Ibovespa
183,104,88 pts -3.28%
Mega-Sena
Concurso 2979 (03/03/26)
18
27
37
43
47
53
Ver detalhes
Quina
Concurso 6966 (03/03/26)
09
19
26
28
52
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3626 (03/03/26)
01
02
03
06
07
09
10
13
15
16
17
18
20
21
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2894 (02/03/26)
04
06
12
15
17
19
24
27
32
38
40
47
52
63
71
74
75
78
80
84
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2931 (02/03/26)
14
23
31
34
40
45
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias