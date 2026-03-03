Wellington destaca 200 anos de relações diplomáticas entre Brasil e Vaticano

O senador Wellington Fagundes (PL-MT), em pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (3), destacou os 200 anos de relações diplomáticas entre o Brasil e o Vaticano. O parlamentar ressaltou que o bicentenário reafirma valores como dignidade humana e responsabilidade social. Segundo ele, a parceria histórica contribuiu para a formação de princípios que estruturaram a sociedade brasileira.

— Dois Estados soberanos, duas instituições distintas, mas uma mesma convicção: a de que pontes constroem mais do que muros. Esse bicentenário não é apenas memória histórica, é uma afirmação de princípios permanentes: defesa da dignidade humana, promoção da vida, justiça social e solidariedade com os mais vulneráveis. Esses valores não pertencem a um governo ou a uma época; eles pertencem à civilização — disse.

No mesmo discurso, o senador também destacou a implantação do curso de medicina veterinária na Universidade Federal de Rondonópolis (UFR). Ele destacou que a iniciativa fortalece a formação técnica no estado e contribui para o desenvolvimento do agronegócio, setor relevante para a economia regional.

— Agro forte se faz com ciência, tecnologia e formação de qualidade. Não existe produção sustentável sem pesquisa, não existe competitividade sem conhecimento. São 50 vagas anuais que serão oferecidas agora a jovens que já adentram a universidade com a formação integral, presencial, estrutura planejada, laboratórios, prática supervisionada. É ensino presencial acima de tudo, com responsabilidade técnica. Qualidade não é opção, é princípio — afirmou.