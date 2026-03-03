Desaprovação ao governo Lula chega a 51%, aponta pesquisa

Pesquisa do instituto Real Time Big Data mostra que 51% dos brasileiros desaprovam o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Já a aprovação é de 44%, segundo o levantamento divulgado nesta terça-feira, dia 3.

Outros 5% dos entrevistados não souberam ou não quiseram responder.

O estudo ouviu 2 mil pessoas em todo o país. Na avaliação do desempenho do governo, 46% consideram a gestão ruim ou péssima. Apenas 26% classificam como ótima ou boa.

Arte: Carta Capital

Outros 27% avaliam o trabalho como regular. Os dados indicam que os índices negativos superam os positivos no momento.

As entrevistas foram realizadas entre os dias 28 de fevereiro e 2 de março. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-09353/2026.

O levantamento monitora a percepção da população sobre a atual gestão federal.

