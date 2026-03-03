Governo do Estado chama escolas do RS a participarem do Desafio do Butiá, fruto símbolo dos ecossistemas do sul do Brasil

Entre os dias 9 e 13 de março, escolas gaúchas poderão se inscrever no Desafio do Butiá 2026, uma ação promovida pelo governo do Estado, por meio do Departamento de Biodiversidade da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), em parceria com a Rota dos Butiazais. A ação incentiva estudantes a produzirem conteúdos audiovisuais sobre o butiá – fruto símbolo dos ecossistemas do sul do Brasil. A iniciativa busca fortalecer a educação ambiental e valorizar a identidade territorial por meio de vídeos publicados na plataforma Instagram.

A titular da Sema, secretária Marjorie Kauffmann, destaca que, ao unir tecnologia, criatividade e educação ambiental, o Desafio do Butiá se consolida como uma ação estratégica para valorizar o butiazeiro, sua relevância ecológica e seu papel na cultura gaúcha. “A iniciativa reforça a importância da participação estudantil no debate sobre conservação e a sustentabilidade, fortalecendo a conexão das novas gerações com o patrimônio natural do Rio Grande do Sul”, aponta.

Símbolo ambiental e cultural

O Desafio do Butiá integra a programação da Semana da Biodiversidade nas Escolas e tem como principal objetivo promover o reconhecimento do butiazeiro como espécie nativa essencial para os ecossistemas campestres e para a cultura regional. A proposta abrange escolas já participantes do Projeto Recuperação de Biomas, além de instituições interessadas em aderir voluntariamente.

A ação está alinhada às políticas públicas de conservação da biodiversidade e às diretrizes da Educação Ambiental previstas na Lei Federal 9.795/1999.

Reels para educação ambiental

Durante o período do desafio, as escolas devem produzir e publicar um vídeo em formato Reels (vídeo vertical tamanho 9:16), de até 90 segundos, apresentando como o tema foi trabalhado em sala de aula ou em atividades externas. As produções podem incluir os seguintes modelos:

Poesias , músicas ou dramatizações

, músicas ou dramatizações Relatos de experiências pedagógicas

de experiências pedagógicas Receitas e usos tradicionais do butiá

e usos tradicionais do butiá Ações de plantio e preservação

e preservação Manifestações artísticase afetivas relacionadas ao fruto

Os vídeos precisam ser gravados preferencialmente no ambiente escolar, conter boa qualidade de áudio e imagem e respeitar os direitos autorais e de imagem. Para validar a participação, as publicações devem marcar o perfil @rotadosbutiazais e utilizar a hashtag#DesafioButiá, além de incluir na legenda o nome da escola, município e descrição da atividade.

Avaliação técnica e votação pública

O processo de seleção dos finalistas ocorrerá em duas etapas. Primeiro, uma comissão técnica avaliará critérios como aderência ao tema, qualidade audiovisual, clareza pedagógica e participação da comunidade escolar. Até dez produções prosseguirão para a fase seguinte. No dia 13 de março, os vídeos selecionados serão publicados no perfil da Rota dos Butiazais, onde o público poderá votar por meio de curtidas. As três produções mais curtidas receberão premiação especial.

As escolas vencedoras ganharão uma visita educativa gratuita, escolhendo entre três importantes locais de conservação ambiental do Rio Grande do Sul: Parque Zoológico em Sapucaia do Sul; Jardim Botânico de Porto Alegre ou Parque Estadual de Itapuã, em Viamão. Cada instituição poderá levar até 30 estudantes, acompanhados por professores ou responsáveis, mediante agendamento e cumprimento das regras de visitação.

Resultados e impacto

Ao promover a produção de conteúdo digital com foco na biodiversidade, o Desafio do Butiá estimula o protagonismo dos estudantes e fortalece as relações entre ciência, cultura e educação. A Sema espera, entre outros resultados:

Ampliar a visibilidade do Projeto Recuperação de Biomas

a visibilidade do Projeto Recuperação de Biomas Incentivar o uso pedagógico das redes sociais

o uso pedagógico das redes sociais Fortalecer parcerias institucionais

parcerias institucionais Aproximar a comunidade escolar dos espaços públicos de conservação

a comunidade escolar dos espaços públicos de conservação Valorizaras espécies nativas do território gaúcho

As produções finalistas também integrarão um vídeo institucional da Rota dos Butiazais, ampliando o alcance das ações ambientais promovidas ao longo da semana.

Por que é importante preservar os butiazais?

Os butiazais formam ecossistemas únicos, que abrigam grande variedade de plantas e animais nativos. O butiazeiro funciona como uma espécie “guarda-chuva”, agregando e sustentando outras formas de vida no seu entorno. Além disso, a preservação desses ecossistemas contribui diretamente para a manutenção da flora e fauna dos campos nativos do Pampa.

“O butiá têm profundo valor simbólico, histórico e afetivo para comunidades gaúchas, quilombolas e indígenas. O fruto está presente em expressões populares, memórias familiares, artesanato tradicional e celebrações regionais”, comenta a diretora do Departamento de Biodiversidade da Sema, Cátia Viviane Gonçalves.