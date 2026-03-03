Quarta, 04 de Março de 2026
21°C 35°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Governo do Estado chama escolas do RS a participarem do Desafio do Butiá, fruto símbolo dos ecossistemas do sul do Brasil

Entre os dias 9 e 13 de março, escolas gaúchas poderão se inscrever no Desafio do Butiá 2026, uma ação promovida pelo governo do Estado, por meio d...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
03/03/2026 às 13h38
Governo do Estado chama escolas do RS a participarem do Desafio do Butiá, fruto símbolo dos ecossistemas do sul do Brasil
- -Foto: Divulgação Ascom/Sema

Entre os dias 9 e 13 de março, escolas gaúchas poderão se inscrever no Desafio do Butiá 2026, uma ação promovida pelo governo do Estado, por meio do Departamento de Biodiversidade da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), em parceria com a Rota dos Butiazais. A ação incentiva estudantes a produzirem conteúdos audiovisuais sobre o butiá – fruto símbolo dos ecossistemas do sul do Brasil. A iniciativa busca fortalecer a educação ambiental e valorizar a identidade territorial por meio de vídeos publicados na plataforma Instagram.

A titular da Sema, secretária Marjorie Kauffmann, destaca que, ao unir tecnologia, criatividade e educação ambiental, o Desafio do Butiá se consolida como uma ação estratégica para valorizar o butiazeiro, sua relevância ecológica e seu papel na cultura gaúcha. “A iniciativa reforça a importância da participação estudantil no debate sobre conservação e a sustentabilidade, fortalecendo a conexão das novas gerações com o patrimônio natural do Rio Grande do Sul”, aponta.

Símbolo ambiental e cultural

O Desafio do Butiá integra a programação da Semana da Biodiversidade nas Escolas e tem como principal objetivo promover o reconhecimento do butiazeiro como espécie nativa essencial para os ecossistemas campestres e para a cultura regional. A proposta abrange escolas já participantes do Projeto Recuperação de Biomas, além de instituições interessadas em aderir voluntariamente.

A ação está alinhada às políticas públicas de conservação da biodiversidade e às diretrizes da Educação Ambiental previstas na Lei Federal 9.795/1999.

Reels para educação ambiental

Durante o período do desafio, as escolas devem produzir e publicar um vídeo em formato Reels (vídeo vertical tamanho 9:16), de até 90 segundos, apresentando como o tema foi trabalhado em sala de aula ou em atividades externas. As produções podem incluir os seguintes modelos:

  • Poesias, músicas ou dramatizações
  • Relatosde experiências pedagógicas
  • Receitase usos tradicionais do butiá
  • Ações de plantioe preservação
  • Manifestações artísticase afetivas relacionadas ao fruto

Os vídeos precisam ser gravados preferencialmente no ambiente escolar, conter boa qualidade de áudio e imagem e respeitar os direitos autorais e de imagem. Para validar a participação, as publicações devem marcar o perfil @rotadosbutiazais e utilizar a hashtag#DesafioButiá, além de incluir na legenda o nome da escola, município e descrição da atividade.

Avaliação técnica e votação pública

O processo de seleção dos finalistas ocorrerá em duas etapas. Primeiro, uma comissão técnica avaliará critérios como aderência ao tema, qualidade audiovisual, clareza pedagógica e participação da comunidade escolar. Até dez produções prosseguirão para a fase seguinte. No dia 13 de março, os vídeos selecionados serão publicados no perfil da Rota dos Butiazais, onde o público poderá votar por meio de curtidas. As três produções mais curtidas receberão premiação especial.

As escolas vencedoras ganharão uma visita educativa gratuita, escolhendo entre três importantes locais de conservação ambiental do Rio Grande do Sul: Parque Zoológico em Sapucaia do Sul; Jardim Botânico de Porto Alegre ou Parque Estadual de Itapuã, em Viamão. Cada instituição poderá levar até 30 estudantes, acompanhados por professores ou responsáveis, mediante agendamento e cumprimento das regras de visitação.

Resultados e impacto

Ao promover a produção de conteúdo digital com foco na biodiversidade, o Desafio do Butiá estimula o protagonismo dos estudantes e fortalece as relações entre ciência, cultura e educação. A Sema espera, entre outros resultados:

  • Ampliara visibilidade do Projeto Recuperação de Biomas
  • Incentivaro uso pedagógico das redes sociais
  • Fortalecerparcerias institucionais
  • Aproximara comunidade escolar dos espaços públicos de conservação
  • Valorizaras espécies nativas do território gaúcho

As produções finalistas também integrarão um vídeo institucional da Rota dos Butiazais, ampliando o alcance das ações ambientais promovidas ao longo da semana.

Por que é importante preservar os butiazais?

Os butiazais formam ecossistemas únicos, que abrigam grande variedade de plantas e animais nativos. O butiazeiro funciona como uma espécie “guarda-chuva”, agregando e sustentando outras formas de vida no seu entorno. Além disso, a preservação desses ecossistemas contribui diretamente para a manutenção da flora e fauna dos campos nativos do Pampa.

“O butiá têm profundo valor simbólico, histórico e afetivo para comunidades gaúchas, quilombolas e indígenas. O fruto está presente em expressões populares, memórias familiares, artesanato tradicional e celebrações regionais”, comenta a diretora do Departamento de Biodiversidade da Sema, Cátia Viviane Gonçalves.

Texto: Alisson Santos/Ascom Sema
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
No encontro, ainda foram entregues licenças ambientais a empreendimentos de diferentes setores produtivos -Foto: Cassiano Cavalheiro/Ascom Sema
Meio ambiente Há 18 horas

Governo amplia protagonismo ambiental no RS com 3,5 mil processos solucionados e 60% das coletas do Qualiáguas

Em 2025, as Regionais da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema) e da Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) solucionaram quas...

 (Foto: Divulgação / 3º BPAmb)
Fauna Silvestre Há 2 dias

Puma é atropelado e encontrado morto às margens da rodovia em Cruz Alta

Animal nativo do Estado foi recolhido e encaminhado para estudos acadêmicos

 Mudanças no pagamento se somam a melhorias na estrutura e na experiência dos visitantes -Foto: Mariano Pairet/Sema 
Meio ambiente Há 4 dias

Jardim Botânico registra aumento de quase 30% no número de visitantes nos últimos três meses

A modernização dos serviços nos parques do Estado apresenta resultados concretos. O Jardim Botânico, localizado em Porto Alegre, registrou aumento ...

 .
Meio ambiente Há 5 dias

Último boletim do Programa Balneabilidade 2025/2026 indica que 92 dos 96 pontos de análise estão próprios para banho

O governo do Estado, por meio da Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam), divulgou, nesta sexta-feira (27/2), o 12º — e último — boletim do...

 Operação Ave de Rapina apurou crimes de comércio ilegal de armas de fogo e de animais silvestres e exóticos, além de caça ilegal -Foto: Divulgação Sema
Meio ambiente Há 6 dias

Governo do Estado, por meio da Polícia Civil, realiza operação contra o tráfico de animais silvestres na Região Metropolitana

O governo do Estado, por meio da Polícia Civil de Barra do Ribeiro e a Delegacia de Polícia Especializada de Proteção e Defesa do Meio Ambiente e d...

Tenente Portela, RS
22°
Parcialmente nublado
Mín. 21° Máx. 35°
22° Sensação
0.87 km/h Vento
73% Umidade
27% (0.24mm) Chance chuva
06h29 Nascer do sol
19h04 Pôr do sol
Quinta
38° 19°
Sexta
36° 17°
Sábado
29° 19°
Domingo
35° 18°
Segunda
35° 18°
Últimas notícias
Câmara Há 4 horas

Câmara aprova departamento no CNJ para monitorar decisões internacionais sobre direitos humanos
Câmara Há 4 horas

Câmara premia cinco obras audiovisuais contra a violência doméstica
Economia Há 4 horas

Fim do 6x1: Lula propõe negociação entre patrões, empregados e governo
Economia Há 4 horas

Aposta do CE acerta dezenas da Mega e leva prêmio de R$ 158 milhões
Habitação Há 4 horas

Governo do Estado inicia série de vistorias às obras do Programa A Casa é Sua - Calamidade

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,26 -0,41%
Euro
R$ 6,11 -0,40%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 381,674,09 +0,80%
Ibovespa
183,104,88 pts -3.28%
Mega-Sena
Concurso 2979 (03/03/26)
18
27
37
43
47
53
Ver detalhes
Quina
Concurso 6966 (03/03/26)
09
19
26
28
52
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3626 (03/03/26)
01
02
03
06
07
09
10
13
15
16
17
18
20
21
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2894 (02/03/26)
04
06
12
15
17
19
24
27
32
38
40
47
52
63
71
74
75
78
80
84
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2931 (02/03/26)
14
23
31
34
40
45
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias