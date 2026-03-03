Governador dá posse ao novo Comando-Geral da Brigada Militar e entrega mais de R$ 32 milhões em viaturas e equipamentos

O governador Eduardo Leite empossou o novo Comando-Geral da Brigada Militar (BM) nesta segunda-feira (2/3), em cerimônia realizada na Academia de Polícia Militar, em Porto Alegre. O coronel Luigi Gustavo Soares Pereira assume o cargo de comandante-geral da BM, enquanto o coronel Jorge Dirceu Abreu Silva Filho será o subcomandante-geral da instituição. Já o coronel Álvaro Martinelli passa a exercer a função de chefe do Estado-Maior.

Durante o evento, o governador também entregou 104 viaturas e 750 equipamentos que vão reforçar a segurança de 148 municípios gaúchos. O investimento superior a R$ 32 milhões, conta com recursos do Programa de Incentivo ao Aparelhamento da Segurança Pública (Piseg), do Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs), do Fundo Estadual de Segurança Pública (Fesp), do Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP), do Convênio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) e do Convênio Carnaval 243/2023.

Em sua fala, Leite saudou os novos comandantes da BM e destacou que o Estado vem ampliando efetivos, modernizando estruturas e garantindo condições de trabalho cada vez melhores para as forças de segurança. "O coronel Feoli, durante os quatro anos em que trabalhamos juntos, demonstrou toda a sua capacidade técnica, dedicação, compromisso e paixão pelo que faz, e o coronel Luigi assume agora o comando com a mesma obstinação e capacidade para continuarmos reduzindo os indicadores de criminalidade no Rio Grande do Sul.”

Leite ressalta modernização da BM e avanço nos indicadores de segurança -Foto: Vitor Rosa/Secom O governador também ressaltou os investimentos realizados em estrutura, tecnologia e efetivo na segurança pública do Estado. “Ao longo dos últimos anos, nosso governo alcançou os instrumentos que nos permitiram trazer os melhores indicadores de segurança da história recente do Estado. Com a maior renovação da frota que um governo já fez, com novos equipamentos, tecnologia e aumento de efetivo, trouxemos a estrutura da BM para outro patamar, dando melhores condições de trabalho para os que protegem a sociedade gaúcha e garantindo mais segurança”, enfatizou.

O titular da Secretaria da Segurança Pública (SSP), Mário Ikeda, manifestou a confiança no trabalho do novo Comando-Geral e salientou a importância dos investimentos na área da segurança. "A BM desempenha um papel fundamental para que o Rio Grande do Sul seja uma referência nacional no âmbito da segurança pública. Tenho plena confiança que o novo Comando-Geral vai seguir esse trabalho que tem nos ajudado a diminuir cada vez mais os índices de criminalidade no Estado. Além disso, as viaturas e equipamentos que foram entregues representam mais um passo no projeto de modernização e fortalecimento das nossas polícias, garantindo mais proteção a quem está na linha de frente e mais segurança para a sociedade", afirmou.

Comando da BM é renovado em cerimônia marcada por entregas e avanços na segurança -Foto: Vitor Rosa/Secom

O novo comandante-geral da BM, coronel Luigi Gustavo Soares Pereira, falou sobre os desafios e metas à frente da instituição. “Já fazíamos parte deste comando como chefe do Estado-Maior há três anos, então o nosso comando é uma sequência do trabalho. Nosso grande objetivo é continuar avançando com o RS Seguro , buscar bater as metas a cada mês e reduzir cada vez mais os índices de criminalidade, fazendo com que a sensação de segurança se estabeleça em nosso Estado”, pontuou.

Reforço no efetivo e investimentos em viaturas e equipamentos

Em dezembro de 2025, o governador Eduardo Leite autorizou a nomeação de 1.200 novos soldados da BM , aprovados em concurso público aberto em março do ano passado. Desses, 800 já iniciaram o Curso Básico de Formação Policial Militar (CBFPM) em janeiro deste ano. Mais 400 alunos devem começar o processo de formação em abril. Vale lembrar que em 2025, 895 soldados ingressaram no efetivo da BM.

BM vive maior ciclo de modernização dos últimos anos, diz governo -Foto: Vitor Rosa/Secom

Ampliar a capacidade do Estado de combater a criminalidade e proteger a população estão entre os principais objetivos do governo estadual. Em 2025, foram investidos cerca de R$ 410 milhões em viaturas e equipamentos, que reforçaram a segurança de todas as regiões.

O governo Leite também atendeu à demanda de renovação da frota aérea da BM, que agora conta com cinco helicópteros e quatro aviões. Outros quatro helicópteros estão em processo de aquisição. Além disso, o número de embarcações saltou de uma para 19 unidades. A Polícia Civil (PC), o Corpo de Bombeiros Militar (CBMRS)e o Instituto-Geral de Perícias (IGP) também foram contemplados com novos equipamentos, que incluem veículos, aeronaves, embarcações, armamentos e escudos balísticos, entre outros.

Forças de segurança ampliam capacidade operacional com aeronaves, embarcações e nova frota de veículos -Foto: Vitor Rosa/Secom

Queda na criminalidade

Após fechar 2025 como o ano mais seguro da história, o Rio Grande do Sul iniciou 2026 com novas reduções nos indicadores de criminalidade. No mês de janeiro, o Estado registrou queda de 14% nos crimes violentos letais e intencionais (CVLI), na comparação ao mesmo período do ano passado, passando de 137 para 118. Já os homicídios dolosos reduziram de 111 para 87, representando um recuo de 22%.

Além disso, as ocorrências em transporte coletivo despencaram 73% (de 15 para quatro), atingindo o menor número da série histórica. Nos crimes patrimoniais, vale destacar também a retração de 30% nos roubos de veículos (de 149 para 105) e 24% nos roubos a pedestre (de 1.128 para 861).

Sobre o novo comando-geral

Coronel Luigi Gustavo Soares Pereira – comandante-geral da BM

Ingressou na Brigada Militar em 1993, após formação no Colégio Tiradentes (1990-1992), e é bacharel em Ciências Militares – Defesa Social pela Academia de Polícia Militar do Rio Grande do Sul, além de bacharel em Direito. Possui pós-graduação em Administração Policial Militar e em Políticas de Gestão em Segurança Pública, além de diversos cursos nacionais e internacionais, incluindo o Leeds – Law Enforcement Executive Development, na FBI National Academy (Quantico/EUA).



Ao longo da carreira, atuou no 12º BPM, em Caxias do Sul, integrou as Patrulhas Especiais e o Esquadrão Antibombas (Gate/RS) do BOE, foi coordenador-geral de Operações da Força Nacional de Segurança Pública (2007-2014) e diretor substituto da Força Nacional. Também chefiou a Agência Central de Inteligência (PM2) da BM, dirigiu o Departamento de Ensino da corporação (2022-2023) e, mais recentemente, exercia a função de chefe do Estado-Maior da BM (2023-2025).





Ingressou na BM em 16 de fevereiro de 1993. É bacharel em Ciências Militares – Defesa Social e possui pós-graduação em Negociação para Gestores de Segurança Pública, Inteligência de Segurança e em Políticas e Gestão em Segurança Pública. Atuou no 1º BOE, na Penitenciária Estadual do Jacuí, na Agência Central de Inteligência (PM2), comandou o 15º BPM (2019-2023) e exercia a função de diretor de Ensino da BM (2023-2026).





Ingressou na BM no Curso de Formação de Oficiais (1994-1997) e é bacharel em Ciências Militares. Possui MBA em Gestão Pública (2014) e Curso Avançado de Administração Policial Militar, além de especialização em Políticas e Gestão em Segurança Pública (2024). Com forte atuação na área operacional, comandou o 1º BPChq (2021-2024) e, mais recentemente, o Comando de Policiamento de Choque (2025), antes de assumir a Chefia do Estado-Maior da BM.