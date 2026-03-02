Vice-governadora trata com cônsul-geral da Espanha sobre as comemorações dos 500 anos da chegada da frota espanhola a Santa Catarina

Terça, 03 de Março de 2026
Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
02/03/2026 às 18h53
A comemoração dos 500 anos da chegada da frota espanhola à Ilha de Santa Catarina, sob o comando do italiano Sebastião Caboto, pautou o encontro entre a vice-governadora Marilisa Boehm e o cônsul-geral da Espanha em Porto Alegre, Tomás Miquel Riba Nuñez. Na reunião, realizada na tarde desta segunda-feira, 2, em Florianópolis, foram traçadas metas para a efetiva participação do governo espanhol durante os atos programados para o próximo mês de novembro. 

“Temos um laço cultural e histórico com a Espanha que precisa ser preservado e divulgado, afinal o navegador Sebastião Caboto, ainda que tenha nascido na cidade italiana de Veneza, estava a serviço da coroa espanhola quando chegou à atual Florianópolis, no ano de 1526”, comentou Marilisa.

De acordo com Nuñez, este foi um dos principais motivos da conversa com a vice-governadora, com a presidente da Fundação Catarinense de Cultura (FCC), Maria Teresinha Debatin, e com o secretário adjunto de Articulação Internacional e Projetos Estratégicos, Emerson Pereira.

Segundo o cônsul-geral, é de alta relevância o fato de a Espanha ter estado presente em Santa Catarina logo depois do início da vinda de europeus para o estado. “Por isso desejamos fortalecer as relações entre Espanha e Santa Catarina”, relatou. Ainda de acordo com ele, a embaixadora da Espanha em Brasília, Mar Fernández-Palacios, confirmou que deseja visitar SC e o mês de novembro seria “a melhor oportunidade”.

A presidente da FCC destacou para Nuñez a possibilidade da Espanha colaborar com as comemorações. Uma das atividades que estão sendo preparadas é uma exposição no Museu de Arte de Santa Catarina (MASC). “E precisamos saber quais documentos e informações vocês têm [sobre a expedição de Caboto] para a gente poder incluir nesta mostra”, citou. O cônsul-geral levará a solicitação ao governo espanhol.

O secretário Emerson Pereira aproveitou a agenda para apresentar dados econômicos e sociais de Santa Catarina para Nuñez. “O fato de sermos o estado mais seguro do Brasil, além dos investimentos em educação, saúde e infraestrutura fazem de Santa Catarina um parceiro de alto potencial para as nações europeias. E o próprio cônsul-geral, que visitou o estado em dezembro do ano passado, deixou claro que constatou as amplas oportunidades de colaboração existentes”,  concluiu.

Mais informações:

Jornalista Alessandro Bonassoli

Assessoria de Comunicação

Gabinete da Vice-governadora

(48) 3665-2186 

E-mail: [email protected]

