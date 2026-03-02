Confúcio Moura defende investimento em educação para reduzir violência

O senador Confúcio Moura (MDB-RO) afirmou, em pronunciamento nesta segunda-feira (2), que o investimento em educação é a principal medida para enfrentar a violência e fortalecer a confiança nas instituições. Segundo o parlamentar, a formação das novas gerações é fundamental para reduzir a criminalidade e enfrentar os desafios sociais do país.

— Só de morte violenta, homicídios das mais variadas formas, são cerca de 40 mil mortos por ano. Trânsito e outras mortes, mais outro tanto. Então, fechando a estatística, passa de 100 mil mortos por ano. Como é que nós somos um país pacífico? Não somos um país pacífico. Nós vivemos em guerra civil, é uma guerra civil silenciosa, é uma guerra civil de nós contra nós — afirmou.

Confúcio alertou para a perda de confiança da população nas instituições públicas e para os impactos do uso excessivo de celulares entre jovens da chamada geração Z. Segundo ele, é necessário discutir limites para o uso de dispositivos eletrônicos por crianças e adolescentes e priorizar políticas educacionais.

— O que nós vamos fazer é o arroz com feijão, e o arroz com feijão é a educação. Nós vamos ser um país pacífico, primeiro, cuidando da educação das crianças. Se eu não quero ter um criminoso amanhã, eu tenho que cuidar das crianças hoje, agora, através de uma escola boa, uma escola de qualidade.

Vitória Clementino, sob supervisão de Dante Accioly