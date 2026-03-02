Terça, 03 de Março de 2026
19°C 34°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Quatro municípios atingidos por chuvas receberão R$ 11,5 milhões

Portarias foram publicadas nesta segunda; três cidades ficam em MG

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
02/03/2026 às 17h38
Quatro municípios atingidos por chuvas receberão R$ 11,5 milhões
© Tânia Rêgo/Agência Brasil

Três cidades da Zona da Mata mineira (Ubá, Ouro Verde de Minas e Pequeri) e uma do Pará (Eldorado do Carajás) vão receber mais R$ 11,5 milhões para ações de resposta aos desastres causados pelas chuvas.

A informação foi divulgada nesta segunda-feira (2) pelo governo federal. As portarias com a liberação dos valores foram publicadas no Diário Oficial da União (DOU).

Para Ubá, o valor chega a R$ 5,8 milhões. Ouro Verde de Minas deve ser contemplada com R$ 4,4 milhões e Pequeri, com R$ 282,4 mil . Eldorado do Carajás receberá R$ 962,6 mil.

Até agora, segundo o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, o valor total repassado para as cidades mais atingidas (Juiz de Fora, Ubá e Matias Barbosa) chegou a R$ 16,1 milhões.

Critérios

Segundo o governo, os recursos são autorizados de acordo com critérios técnicos que levam em conta a dimensão dos desastres, a quantidade de desabrigados e desalojados e também as necessidades apresentadas nos planos de trabalho enviados pelas prefeituras.

Esses planos envolvem tanto a reconstrução de áreas como de assistência humanitária.

Ambulâncias

Outra ação de apoio para as áreas atingidas está no campo da saúde. O governo entregou 50 ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) destinadas a 33 municípios , entre os quais aqueles mais impactados pelas enchentes. Juiz de Fora, por exemplo, recebeu nove ambulâncias; Ubá, três; e Matias Barbosa, uma.

“Essa é uma ação concreta para fortalecer o SAMU e garantir que a população tenha atendimento rápido e digno neste momento difícil”, disse o ministro Alexandre Padilha.

Ele considera que a crise climática se apresenta como um desafio para as políticas públicas de saúde. As novas ambulâncias são equipadas com ventiladores mecânicos, desfibriladores, oxímetros e bombas de infusão, permitindo atendimento mais qualificado e seguro.

Medicamentos

Entre as iniciativas já em execução, o Ministério da Saúde destinou R$ 16,4 milhões para reforçar a assistência à saúde na região. Nove kits emergenciais com medicamentos e insumos estratégicos já estão disponíveis para atendimento nas cidades.

Cada conjunto reúne 16 itens estratégicos e 32 medicamentos, entre antibióticos, analgésicos, anti-hipertensivos e soluções injetáveis, além de ataduras, gaze, dispositivos de infusão, seringas, luvas e máscaras.

O kit tem capacidade para atender até 1,5 mil pessoas por mês, o que representa assistência para 13,5 mil pessoas no período.

Outra medida emergencial foi a distribuição de 318 mil fraldas, entre pediátricas e geriátricas, destinadas a famílias que perderam seus pertences.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Novo Comando-Geral da BM assume com ampliação de efetivo e redução histórica da criminalidade -Foto: Vitor Rosa/Secom
Segurança Pública Há 4 horas

Governador dá posse ao novo Comando-Geral da Brigada Militar e entrega mais de R$ 32 milhões em viaturas e equipamentos

O governador Eduardo Leite empossou o novo Comando-Geral da Brigada Militar (BM) nesta segunda-feira (2/3), em cerimônia realizada na Academia de P...

 Parceria com Invest RS e avanços no IBS marcam segundo encontro do CBPT em 2026 -Foto: Robson Nunes/Ascom Sefaz
Fazenda Há 8 horas

Governo do Estado realiza segundo encontro do Conselho de Boas Práticas Tributárias em 2026

O governo do Estado promoveu, nesta segunda-feira (2/3), na sede da Secretaria da Fazenda (Sefaz), o segundo encontro do Conselho de Boas Práticas ...

 Foto: Reprodução/Secom SC
Relações Inter... Há 9 horas

Vice-governadora trata com cônsul-geral da Espanha sobre as comemorações dos 500 anos da chegada da frota espanhola a Santa Catarina

Fotos: Richard Casas/GVGA comemoração dos 500 anos da chegada da frota espanhola à Ilha de Santa Catarina, sob o comando do italiano Sebastião Cabo...
Geral Há 11 horas

Minas: governo federal reconhece situação de emergência em Porteirinha

Município enfrenta risco de rompimento de barragem por causa da chuva

 Operação fortalece controle do Estado e enfrenta articulação do crime organizado na penitenciária -Foto: Ascom Polícia Penal
Sistema prisional Há 11 horas

Polícia Penal coordena operação na Pasc para implementação de uniformes e retirada da cantina

A Polícia Penal coordenou, na manhã desta segunda-feira (2/3), uma operação na Penitenciária de Alta Segurança de Charqueadas (Pasc) para intensifi...

Tenente Portela, RS
20°
Parcialmente nublado
Mín. 19° Máx. 34°
20° Sensação
1.03 km/h Vento
76% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h29 Nascer do sol
19h05 Pôr do sol
Quarta
37° 18°
Quinta
38° 19°
Sexta
32° 19°
Sábado
29° 17°
Domingo
34° 17°
Últimas notícias
Tecnologia Há 23 minutos

Telkomsel Expande Implantação da Capsyl Cloud com Synchronoss
Câmara Há 3 horas

Câmara aprova regras para denominação de produtos lácteos e carnes
Câmara Há 4 horas

Aferição de idade é medida de maior impacto no ECA Digital, diz representante do governo
Câmara Há 4 horas

Câmara aprova regras para funcionamento de farmácias dentro de supermercados
Câmara Há 4 horas

Câmara aprova projeto que define o crime de desaparecimento forçado de pessoa

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,17 +0,00%
Euro
R$ 6,04 -0,05%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 372,502,47 -2,01%
Ibovespa
189,307,02 pts 0.28%
Mega-Sena
Concurso 2978 (28/02/26)
06
09
13
20
42
50
Ver detalhes
Quina
Concurso 6965 (02/03/26)
07
12
26
68
74
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3625 (02/03/26)
01
04
08
09
10
13
15
16
17
18
19
21
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2894 (02/03/26)
04
06
12
15
17
19
24
27
32
38
40
47
52
63
71
74
75
78
80
84
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2931 (02/03/26)
14
23
31
34
40
45
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias