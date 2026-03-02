Terça, 03 de Março de 2026
Bittar defende ataque dos EUA ao Irã e critica esquerda brasileira

O senador Marcio Bittar (PL-AC), em pronunciamento no Plenário nesta segunda-feira (2), afirmou que a queda do atual regime do Irã representaria um...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
02/03/2026 às 16h47
- Foto: Carlos Moura/Agência Senado

O senador Marcio Bittar (PL-AC), em pronunciamento no Plenário nesta segunda-feira (2), afirmou que a queda do atual regime do Irã representaria um alívio para o “mundo livre”. Ele criticou o posicionamento da esquerda brasileira sobre o conflito e declarou que há incoerência entre o discurso de defesa dos direitos humanos, apresentado pela esquerda do país, e a sua postura diante de governos que reprimem mulheres, homossexuais e opositores.

— Hoje, o mundo livre comemora [os ataques dos Estados Unidos ao Irã]. Hoje, os que defendem a democracia, a liberdade, estão comemorando. Menos um tirano no planeta [referindo-se à anunciada morte do aiatolá Ali Khamenei], menos uma ditadura no planeta, que financiava terrorismo — disse.

Bittar citou reportagens internacionais que vinham descrevendo a repressão a protestos no Irã, a execução de homossexuais e a punições a mulheres. E reiterou suas críticas às manifestações de solidariedade ao regime iraniano e ao financiamento de grupos como Hezbollah e Hamas.

— A esquerda se calou o tempo inteiro com isso. E agora, ou se solidariza ou faz críticas a Israel e aos Estados Unidos, que teriam cometido um exagero. Exagero coisa nenhuma! — protestou ele.

