Puma é atropelado e encontrado morto às margens da rodovia em Cruz Alta

Uma onça-parda (Puma concolor) foi encontrada morta às margens da BR-158 após ser vítima de atropelamento em Cruz Alta, na Região Noroeste. O caso foi registrado no sábado (28).
De acordo com a Brigada Militar, a equipe do 3º Batalhão de Polícia Ambiental foi acionada por usuários da rodovia que relataram a presença do animal silvestre já sem vida às margens da rodovia, no km 185.
No local, os policiais constataram que se tratava de uma onça-parda, também chamado de puma popularmente, espécie nativa do Rio Grande do Sul e considerada um dos maiores felinos da fauna brasileira.
Após o recolhimento, o corpo do animal foi encaminhado ao Laboratório de Anatomia Animal da Universidade de Cruz Alta (Unicruz), onde será utilizado para estudos científicos.
■ Notícias no WhatsApp:
Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp