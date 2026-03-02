Terça, 03 de Março de 2026
Puma é atropelado e encontrado morto às margens da rodovia em Cruz Alta

Animal nativo do Estado foi recolhido e encaminhado para estudos acadêmicos

Por: Marcelino Antunes Fonte: GZH
02/03/2026 às 15h01
Puma é atropelado e encontrado morto às margens da rodovia em Cruz Alta
(Foto: Divulgação / 3º BPAmb)

Uma onça-parda (Puma concolor) foi encontrada morta às margens da BR-158 após ser vítima de atropelamento em Cruz Alta, na Região Noroeste. O caso foi registrado no sábado (28).

De acordo com a Brigada Militar, a equipe do 3º Batalhão de Polícia Ambiental foi acionada por usuários da rodovia que relataram a presença do animal silvestre já sem vida às margens da rodovia, no km 185.

No local, os policiais constataram que se tratava de uma onça-parda, também chamado de puma popularmente, espécie nativa do Rio Grande do Sul e considerada um dos maiores felinos da fauna brasileira.

Após o recolhimento, o corpo do animal foi encaminhado ao Laboratório de Anatomia Animal da Universidade de Cruz Alta (Unicruz), onde será utilizado para estudos científicos.

 

 

