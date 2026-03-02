Terça, 03 de Março de 2026
19°C 34°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Voluntárias ingressam no serviço militar inicial feminino

Ao longo de 2026, 1.467 mulheres devem integrar Forças Armadas

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
02/03/2026 às 13h48

Após passarem pelo processo de recrutamento, mulheres ingressam pela primeira vez, de forma conjunta e voluntária, nas Forças Armadas por meio do serviço militar inicial feminino.

A previsão do Ministério da Defesa é que, ao longo de 2026, 1.467 mulheres prestem o serviço militar em 13 estados e no Distrito Federal, sendo 1.010 no Exército, 300 na Força Aérea e 157 na Marinha. Segundo a pasta, ela serão distribuídas em um total de 51 municípios brasileiros.

Durante cerimônia no Comando Militar do Planalto, em Brasília, nesta segunda-feira (2), o ministro da Defesa, José Múcio, lembrou que, atualmente, mulheres ocupam cargos de comando nas Forças Armadas, desempenhando missões de paz no exterior, concorrendo e ascendendo a postos de oficiais generais.

“Isso representa a natural evolução institucional, uma tendência global. Há poucos anos, as mulheres passaram também a ingressar nas escolas militares, como alunas, guardas-marinhas ou cadetes”, disse.

Segundo Múcio, as mulheres representam cerca de 10% dos efetivos militares no país, somando mais de 37 mil profissionais nas Forças Armadas, em segmentos específicos como combatentes, dentistas, enfermeiras, médicas, professoras e outras funções técnicas.

“O ingresso feminino no serviço militar inicial também se alinha aos compromissos internacionais assumidos pelo Brasil no âmbito da Agenda Mulheres, Paz e Segurança das Nações Unidas, fortalecendo nossa credibilidade e interoperabilidade em missões internacionais, além de promover maior capacidade de inovação, adaptabilidade e legitimidade social.”

Ao se dirigir diretamente às mulheres incorporadas, o ministro concluiu: “Saibam que vocês fazem história. O ato de voluntarismo representa a bravura da mulher brasileira. A sobriedade e a maturidade que demonstram ao optar por este caminho de sacrifícios e dedicação também faz aumentar, no seio da sociedade, a percepção de igualdade de oportunidades e de responsabilidades”.


>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Novo Comando-Geral da BM assume com ampliação de efetivo e redução histórica da criminalidade -Foto: Vitor Rosa/Secom
Segurança Pública Há 4 horas

Governador dá posse ao novo Comando-Geral da Brigada Militar e entrega mais de R$ 32 milhões em viaturas e equipamentos

O governador Eduardo Leite empossou o novo Comando-Geral da Brigada Militar (BM) nesta segunda-feira (2/3), em cerimônia realizada na Academia de P...

 Parceria com Invest RS e avanços no IBS marcam segundo encontro do CBPT em 2026 -Foto: Robson Nunes/Ascom Sefaz
Fazenda Há 8 horas

Governo do Estado realiza segundo encontro do Conselho de Boas Práticas Tributárias em 2026

O governo do Estado promoveu, nesta segunda-feira (2/3), na sede da Secretaria da Fazenda (Sefaz), o segundo encontro do Conselho de Boas Práticas ...

 Foto: Reprodução/Secom SC
Relações Inter... Há 9 horas

Vice-governadora trata com cônsul-geral da Espanha sobre as comemorações dos 500 anos da chegada da frota espanhola a Santa Catarina

Fotos: Richard Casas/GVGA comemoração dos 500 anos da chegada da frota espanhola à Ilha de Santa Catarina, sob o comando do italiano Sebastião Cabo...

 © Tânia Rêgo/Agência Brasil
Geral Há 11 horas

Quatro municípios atingidos por chuvas receberão R$ 11,5 milhões

Portarias foram publicadas nesta segunda; três cidades ficam em MG
Geral Há 11 horas

Minas: governo federal reconhece situação de emergência em Porteirinha

Município enfrenta risco de rompimento de barragem por causa da chuva

Tenente Portela, RS
20°
Parcialmente nublado
Mín. 19° Máx. 34°
20° Sensação
1.03 km/h Vento
76% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h29 Nascer do sol
19h05 Pôr do sol
Quarta
37° 18°
Quinta
38° 19°
Sexta
32° 19°
Sábado
29° 17°
Domingo
34° 17°
Últimas notícias
Tecnologia Há 23 minutos

Telkomsel Expande Implantação da Capsyl Cloud com Synchronoss
Câmara Há 3 horas

Câmara aprova regras para denominação de produtos lácteos e carnes
Câmara Há 4 horas

Aferição de idade é medida de maior impacto no ECA Digital, diz representante do governo
Câmara Há 4 horas

Câmara aprova regras para funcionamento de farmácias dentro de supermercados
Câmara Há 4 horas

Câmara aprova projeto que define o crime de desaparecimento forçado de pessoa

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,17 +0,00%
Euro
R$ 6,04 -0,05%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 372,502,47 -2,01%
Ibovespa
189,307,02 pts 0.28%
Mega-Sena
Concurso 2978 (28/02/26)
06
09
13
20
42
50
Ver detalhes
Quina
Concurso 6965 (02/03/26)
07
12
26
68
74
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3625 (02/03/26)
01
04
08
09
10
13
15
16
17
18
19
21
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2894 (02/03/26)
04
06
12
15
17
19
24
27
32
38
40
47
52
63
71
74
75
78
80
84
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2931 (02/03/26)
14
23
31
34
40
45
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias