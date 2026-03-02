Tenente Portela assume serviços do SAMU e garante atendimento contínuo

Na manhã desta segunda-feira (2), o prefeito de Tenente Portela, Rosemar Sala, reuniu-se com gestores de Miraguaí, Derrubadas e Barra do Guarita para tratar da reorganização dos serviços de urgência e emergência na região. Vista Gaúcha não participou devido a compromisso previamente agendado.

Durante o encontro, ficou definido que Tenente Portela assumirá os serviços do SAMU, garantindo a continuidade do atendimento à população. Os prefeitos alinharam as medidas administrativas necessárias para viabilizar a transição.

Como ação imediata, o Executivo enviará ainda hoje à Câmara de Vereadores um projeto de lei que autoriza a contratação emergencial de profissionais, permitindo o funcionamento do serviço até a realização de processo seletivo por edital, conforme a legislação.

Até a conclusão dos trâmites legais, o município seguirá operando em regime de sobreaviso, assegurando o atendimento de urgência e emergência à comunidade.





