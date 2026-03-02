Governador recebe embaixador de Ruanda e destaca programa Universidade Gratuita

Foto: Leo Munhoz / SECOM

O governador Jorginho Mello recebeu, na manhã desta segunda-feira, 2, o embaixador de Ruanda no Brasil, Lawrence Manzi, em um encontro realizado na Casa d’Agronômica, em Florianópolis.

A reunião teve como objetivo apresentar ao diplomata os principais potenciais de Santa Catarina, com destaque para políticas públicas estruturantes nas áreas de educação e desenvolvimento econômico. Um dos principais pontos da agenda foi o detalhamento do Programa Universidade Gratuita, iniciativa do Governo do Estado que amplia o acesso ao ensino superior e fortalece a formação de mão de obra qualificada.

Durante o encontro, também foram apresentados os dados e diferenciais da produção de proteína animal catarinense, setor no qual o estado é referência nacional e internacional, com forte atuação nos mercados de exportação.

“Somos um estado diferenciado. Somos o maior produtor de proteína animal do Brasil. Somos o estado mais seguro, somos ainda o estado com maior longevidade e com a menor taxa de desemprego do mundo. São fatores e potenciais que atraem novos negócios e investimentos. E nesta manhã apresentamos os detalhes do programa Universidade Gratuita ao embaixador. Tenho certeza que vamos construir uma agenda importante para fechar parcerias”, destacou o governador Jorginho Mello.

Foto: Reprodução/Secom SC

A aproximação entre Brasil e Ruanda ganhou impulso a partir dos anos 2000, com o fortalecimento da política brasileira de engajamento com países africanos. Desde então, os contatos diplomáticos vêm sendo ampliados, assim como as possibilidades de cooperação técnica em áreas como agricultura, saúde, educação e capacitação profissional. No campo econômico, embora o comércio bilateral ainda seja modesto, há potencial de crescimento, especialmente envolvendo produtos agroindustriais brasileiros e, do lado ruandês, café, chá e minerais.

No contexto catarinense, o intercâmbio econômico apresenta oportunidades de parcerias. Santa Catarina se destaca pela força dos setores agroindustrial, metalmecânico, têxtil, cerâmico e de tecnologia, enquanto Ruanda busca diversificar sua economia, modernizar a agricultura, fortalecer a industrialização e atrair investimentos externos. Esse cenário abre espaço para exportação de máquinas e equipamentos, tecnologias para processamento de alimentos, soluções em agronegócio e capacitação técnica.

Do ponto de vista diplomático, a relação integra o movimento mais amplo de cooperação Sul-Sul entre o Brasil e países africanos. O encontro reforça perspectivas de fortalecimento gradual nas áreas de comércio, inovação, educação técnica e desenvolvimento industrial, com apoio de instituições como a InvestSC.

Foto: Reprodução/Secom SC

“Sabemos do potencial de Santa Catarina e por isso viemos fazer essa visita. Na área da educação temos 60 alunos de Ruanda que estão pra vir estudar no Brasil. Esse programa de universidade de graça para os estudantes é algo impressionante. Me chamou a atenção esse programa e estou entusiasmado para que nossos estudantes possam fazer intercâmbio. Nosso objetivo é ser um hub na educação. Esperamos avançar nessa pauta e criar uma parceria com Santa Catarina”, destacou o embaixador de Ruanda no Brasil, Lawrence Manzi.

Participaram da reunião a secretária de Articulação Nacional, Vânia Franco; o secretário de Articulação Internacional, Paulo Bornhausen; a secretária de Estado da Educação, Luciane Ceretta; a diretora de Ensino Superior da Secretaria de Estado da Educação, Indianara Toreti; o chefe do Escritório Internacional das Américas da InvestSC, Rodrigo Prisco; e a chefe do Escritório Internacional da Ásia da InvestSC, Caroline Canale.

Pela Embaixada de Ruanda, além do embaixador Lawrence Manzi, participou Andrew Nkongho Oben, assistente administrativo e oficial de ligação.