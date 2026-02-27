Governo Leite inaugura unidade do Tudo Fácil em Canoas e reforça atendimento na Região Metropolitana

O governador Eduardo Leite inaugurou, nesta sexta-feira (27/2), uma unidade do Tudo Fácil em Canoas, expandindo a rede de serviços ao cidadão. A nova central, a décima primeira, passa a integrar a iniciativa estadual de atendimento presencial e deve realizar cerca de 6 mil atendimentos mensais. Também participaram do ato o vice-governador, Gabriel Souza, e a secretária de Planejamento, Governança e Gestão, Danielle Calazans.

Durante a cerimônia, Leite destacou que a ampliação da rede Tudo Fácil integra a estratégia de aproximar o Estado da população e reorganizar a prestação de serviços públicos.

“É transformador, na relação entre Estado e cidadão, ter um ponto de atendimento que oriente e ajude a encaminhar soluções. Nossa gestão avançou em todas as áreas, inclusive no atendimento ao público. Quando assumimos o governo, havia apenas três unidades do Tudo Fácil. Hoje, inauguramos em Canoas um espaço bonito, moderno e confortável, e abriremos mais cinco novas unidades neste ano”, lembrou. “Além disso, há um plano de expansão desenhado para os próximos anos, que prevê o total de 30 unidades, cobrindo todas as regiões do Estado.”

Referência na região

Instalada no Canoas Shopping (Av. Guilherme Schell, 6750 – Centro), a unidade ocupa área aproximada de 340 metros quadrados. São 21 guichês de atendimento presencial e sete posições de autoatendimento. O funcionamento será de segunda a sexta-feira, das 10h às 20h, e aos sábados, das 10h às 14h.

A previsão é de que o local atenda não apenas moradores de Canoas, mas também de municípios próximos. Dentre eles, Esteio, Cachoeirinha, Sapucaia do Sul, Nova Santa Rita, Eldorado do Sul e Viamão.

"Nossa gestão avançou em todas as áreas, inclusive no atendimento ao público", disse o governador -Foto: João Pedro Rodrigues/Secom

“Estamos celebrando não apenas a abertura de um novo espaço físico, mas a consolidação de uma política pública que transformou a forma como o Estado se relaciona com o cidadão”, disse Danielle. “O Tudo Fácil deixou de ser apenas um balcão de informações e se tornou um espaço resolutivo, onde as pessoas conseguem solucionar suas demandas em um único lugar.”

A secretária destacou ainda a ampliação da rede e as inovações previstas para os próximos meses. “Encerramos o ano passado com o lançamento da primeira unidade móvel, que já realizou mais de 5 mil atendimentos e seguirá percorrendo o Estado. Também estamos estruturando uma nova modelagem de gestão que permitirá reduzir o tempo de implantação de novas unidades de nove meses para cerca de noventa dias, com ganhos de eficiência e redução de custos”, detalhou.

Serviços em um único espaço

A implantação da nova unidade foi viabilizada pelo governo do Estado, por meio da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), em parceria com o Condomínio Canoas Shopping Center, administrado pela AD Shopping.

Entre os principais serviços oferecidos estão:

confecção da carteira de identidade;

2ª via de água e luz;

solicitação da Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Ciptea);

e serviços do IPE Saúde e do IPE Prev.

A equipe especializada do Tudo Fácil também auxilia o público a realizar o atendimento digital, promovendo o letramento digital da população.

“Canoas passa a contar com uma estrutura que reúne atendimentos estaduais e federais em um único local, o que reduz deslocamentos e organiza melhor o acesso da população aos serviços”, ressaltou o prefeito Airton Souza.

Critérios técnicos e localização estratégica

O Estado investiu aproximadamente R$ 250 mil, destinados à rede lógica, operação e instalação. O parceiro privado aportou cerca de R$ 1,6 milhão para obra civil, projetos, mobiliário e equipamentos de informática.

Unidade ocupa área aproximada de 340 metros quadrados, com 21 guichês de atendimento presencial -Foto: João Pedro Rodrigues/Secom

O Canoas Shopping foi escolhido pela localização estratégica, próxima ao centro da cidade e à estação da Trensurb, o que facilita o acesso por transporte público.

Além disso, está situado na entrada do bairro mais populoso de Canoas, Mathias Velho. No bairro reside, ainda, o maior número de pessoas pertencentes a faixas socioeconômicas mais aderentes aos serviços oferecidos pelo Tudo Fácil.

“Com a nova unidade, o Canoas Shopping passa a integrar também serviços públicos em um único ambiente, oferecendo à população a possibilidade de resolver diferentes demandas no mesmo local”, ressaltou diretor-administrativo do AD Shopping, Mário de Almeida.

Rede Tudo Fácil

Com a inauguração em Canoas, o Tudo Fácil passa a contar com 11 unidades físicas no Estado – Porto Alegre (Centro, Zona Norte e Zona Sul), Lajeado, Caxias do Sul, Pelotas, Rio Grande, Passo Fundo, Santa Maria e Gravataí, além da Unidade Móvel.

Atualmente, o veículo está em Cidreira, onde permanece até 6 de março, com atendimento no estacionamento da prefeitura, na Rua João Neves, 194, no Centro. Cidreira é o quarto município do Litoral Norte a receber a Unidade Móvel. Em janeiro e fevereiro, o veículo passou por Tramandaí, Xangri-Lá e Torres. Inaugurada em dezembro de 2025, em Uruguaiana, na Fronteira Oeste, a Unidade Móvel já realizou mais 5 mil atendimentos.

Em 2025, a rede do Tudo Fácil realizou 1.060.857 atendimentos nas unidades físicas, sendo 990.306 presenciais e 70.551 por teleatendimento e chat.

Tudo Fácil Canoas

Endereço: Canoas Shopping (Av. Guilherme Schell, 6750 - Centro)

Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 10h às 20h; e, aos sábados, das 10h às 14h