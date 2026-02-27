Sexta, 27 de Fevereiro de 2026
14°C 33°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Lula critica Zema por não usar R$ 3,5 bi em obras de prevenção à chuva

Recursos do PAC poderiam ser alocados, reforçou o ministro das Cidades

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
27/02/2026 às 19h42

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou, nesta sexta-feira (27), o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, por não ter apresentado projetos de obras e prevenção a desastres climáticos, mesmo contando com recursos da ordem de R$ 3,5 bilhões do PAC. Ao discursar, no encerramento da 6ª Conferência Nacional das Cidades, em Brasília, Lula disse, também, que os desastres causados pelas enchentes são resultados do descaso histórico com o povo pobre do país.

O ministro das Cidades, Jader Filho, ao reforçar a crítica do presidente da República ao governo mineiro, acrescentou que os recursos poderiam ser alocados para obras de contenção de encostas e de macrodrenagem.

Neste sábado (28), Lula vai visitar as cidades mineiras de Juiz de Fora e Ubá, as mais atingidas pelo temporal. Já foram contabilizadas, ao menos, 64 mortes causadas pelas enchentes.

O presidente defendeu ainda a necessidade de aplicação de recursos em prevenção a desastres socioambientais. “É um descaso porque um prefeito pode saber de antemão que uma determinada área não pode ser ocupada”, exemplificou.

Jader Filho criticou ainda o governo anterior, do presidente Jair Bolsonaro, pela falta de recursos alocados para prevenção. Ele ressaltou que o governo passado destinou tão somente R$ 6 milhões para essa finalidade.

“Nós colocamos em prevenção mais de R$ 32 bilhões. Só para o Rio Grande do Sul, foram R$ 6,5 bilhões. A ciência mostra que a gente tem que tornar nossas cidades mais resilientes, adaptadas e preparadas para os eventos climáticos extremos”.

Impactos

Segundo o mais recente relatório Estado do Clima, Extremos de Clima e Desastres no Brasil, do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) mostrou que, no Brasil, a sucessão de eventos climáticos extremos impactou diretamente 336.656 pessoas e gerou prejuízos econômicos da ordem de R$ 3,9 bilhões.

<

Como ação de socorro emergencial às vítimas das enchentes no Brasil, a Defesa Civil Nacional autorizou, hoje, um repasse de R$ 6,19 milhões para ações de resposta em sete municípios atingidos por desastres naturais em Minas Gerais, Piauí e Rio Grande do Sul.

Violência contra mulher

Além de tratar sobre o impacto dos desastres, Lula voltou a se manifestar sobre a necessidade de aperfeiçoar o enfrentamento à violência contra mulheres, incluindo as campanhas conjuntas com os três Poderes sobre esse tema.

“Isso é tão sério que eu falei para o ministro da Educação [Camilo Santana] que a gente vai ter que começar a preparar, na creche, o menino para ele saber que não é maior ou mais importante do que a mulher”, disse.

A Conferência Nacional das Cidades não era realizada há 13 anos e os debates e as propostas giraram em torno do tema do evento: “Construindo a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano: caminhos para cidades inclusivas, democráticas, sustentáveis e com justiça social”.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Divulgação Assessoria
Alceu Moreira Há 4 horas

Deputado Alceu Moreira do MDB visita Rádio Província FM

Durante a visita o Deputado concedeu uma entrevista ao repórter Rafael Piasecki. O parlamentar fez duras críticas ao governo federal.
Política Há 23 horas

Minas Gerais: prioridade é resgate e auxílio a vítimas, diz ministro

Waldez Góes também destacou o restabelecimento de serviços

 © Valter Campanato/Agência Brasil
Política Há 1 dia

Lula exalta Copa Feminina e pede valorização das mulheres no futebol

Presidente participou de tour da taça no Palácio do Planalto

 © Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Política Há 1 dia

PL antifacção deixa de fora "andar de cima" do crime, diz Sarrubbo

Para ex-secretário, texto aprovado inviabiliza recursos para estados
Política Há 1 dia

Empresário se mantém em silêncio em depoimento à CPMI do INSS

Amparado por um habeas corpus, Camisotti usou direito constitucional

Tenente Portela, RS
23°
Tempo limpo
Mín. 14° Máx. 33°
23° Sensação
2.39 km/h Vento
44% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h26 Nascer do sol
19h09 Pôr do sol
Sábado
35° 13°
Domingo
35° 15°
Segunda
37° 17°
Terça
37° 18°
Quarta
35° 18°
Últimas notícias
Economia Há 28 minutos

Governo prepara plano para socorrer setores afetados por tarifaço
Esportes Há 58 minutos

Jéssica Lima é bronze no 1º dia do Grand Slam de judô no Uzbequistão
Política Há 58 minutos

Lula critica Zema por não usar R$ 3,5 bi em obras de prevenção à chuva
Economia Há 2 horas

Contas de luz seguem com bandeira tarifária verde em março
Geral Há 2 horas

"Perdi quase 20 pessoas da família”, diz moradora de Juiz de Fora

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,14 -0,01%
Euro
R$ 6,07 +0,09%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 358,676,86 -2,25%
Ibovespa
188,786,98 pts -1.16%
Mega-Sena
Concurso 2977 (26/02/26)
08
19
27
32
38
52
Ver detalhes
Quina
Concurso 6962 (26/02/26)
15
25
37
79
80
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3622 (26/02/26)
02
03
06
07
09
10
11
12
14
15
16
18
19
20
21
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2892 (25/02/26)
09
13
28
32
40
42
45
48
57
59
61
64
66
70
75
76
77
78
80
92
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2929 (25/02/26)
01
20
24
27
34
47
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias