Governo do Estado desenvolve ferramenta de inteligência artificial para impulsionar o empreendedorismo

Projeto está em andamento em parceria com a Prefeitura de Cachoeira do Sul, primeiro município a participar da iniciativa -Foto: Ascom Sedec

O governo do Estado desenvolveu uma ferramenta de inteligência artificial (IA) voltada ao apoio estratégico de pequenas e médias empresas, como parte da Iniciativa 9 do Plano de Desenvolvimento Econômico Inclusivo e Sustentável, que prevê o uso de tecnologia para qualificar políticas públicas e ampliar a competitividade do Rio Grande do Sul.

A tecnologia foi criada pelo Escritório de Projetos da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec) e já está sendo aplicada no Programa Exporta-RS. O projeto está em andamento em parceria com a Prefeitura de Cachoeira do Sul, primeiro município a participar da iniciativa. A ação conta com o apoio do secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, André Bessow.

A ferramenta auxilia na realização de análises de mercado, estudos de viabilidade e identificação de oportunidades comerciais, tornando o processo de internacionalização mais ágil e baseado em dados.

Qualificação para internacionalizar os negócios

A equipe técnica esteve em Cachoeira do Sul na quarta e quinta-feira(25 e 26 de fevereiro),apresentando a metodologia para quatro empresas do município e oferecendo treinamento. Durante os encontros, foram compartilhados estudos específicos com base na ferramenta de IA, permitindo que cada empresa recebesse informações personalizadas sobre potenciais mercados externos.

A proposta é qualificar a tomada de decisão e reduzir riscos no processo de internacionalização, especialmente para negócios de pequeno e médio porte, que muitas vezes enfrentam limitações técnicas para acessar estudos aprofundados de mercado.

A aplicação da inteligência artificial ao Programa Exporta-RS reforça a estratégia do Estado de incorporar inovação de forma prática, conectando planejamento, tecnologia e desenvolvimento econômico.

Capacitação

Quatro empresas participaram da rodada inicial de capacitações, que foi dividida em quatro encontros durante os dois dias de evento. Na ocasião, os empreendedores receberam uma apresentação detalhada sobre o Exporta-RS, realizada pela analista de Comércio Exterior e Relacionamento do DPCI/Sedec, Margit Knorr. A especialista ofereceu orientações práticas sobre prospecção internacional, inteligência comercial, análise de mercados e estratégias de internacionalização.

Segundo Margit, a atividade é importante para ampliar o alcance do programa e mostrar aos empreendedores o potencial real de internacionalização das empresas. “Por meio desse projeto a gente amplifica o oferecimento de ferramentas que fortalecem a competitividade dos negócios locais. Esse conhecimento é decisivo para que empresas do interior do Estado possam acessar novos mercados, crescer de forma sustentável e contribuir ainda mais para o desenvolvimento econômico do Rio Grande do Sul”, ressaltou.

A programação incluiu ainda a palestra “Desmistificando a IA”, que abordou desde conceitos fundamentais das tecnologias de dados, como Big Data e Machine Learning, até demonstrações práticas de uso de IAs generativas e modelos de linguagem para apoio estratégico aos negócios. As atividades foram conduzidas pelos analistas de políticas públicas e de gestão governamental da Sedec, Emerson Schivitz e Eduardo Pezzuol.

De acordo com os técnicos da Sedec, o uso de inteligência artificial tem se tornado uma ferramenta indispensável para acelerar processos, qualificar a gestão e impulsionar a expansão das empresas. Na apresentação realizada, eles ressaltaram que, a incorporação de soluções digitais junto aos empreendimentos agiliza processo e ajuda a identificar oportunidades de mercado com maior precisão para basear decisões em dados confiáveis.

O treinamento ainda explicou ferramentas de prospecção comercial inteligente, análises de risco e soluções para validação de potenciais compradores por meio da rede de embaixadas brasileiras. A abordagem prática demonstrou como o uso de IA e de dados estratégicos pode acelerar a busca por mercados, reduzir custos operacionais e aumentar a segurança nas negociações internacionais, especialmente para pequenas e médias empresas.

Plano de Desenvolvimento

O projeto reforça o papel da inovação como motor para o crescimento das empresas do interior do Estado e está integrado às ações do Plano de Desenvolvimento Econômico, Inclusivo e Sustentável perpassando dois dos cinco habilitadores do plano: Ambiente de Negócios e Inovação. No sentido da inovação, a ação reforça o compromisso da Sedec em incentivar o uso de inteligência artificial em prol do empreendedorismo, ampliando a competitividade das empresas gaúchas.

No rol das iniciativas voltadas ao fortalecimento do ambiente de negócios gaúcho, o programa alinha-se à Iniciativa 22, no sentido de fomentar exportações e setores prioritários ao desenvolvimento estadual. E também abarca a Iniciativa 27, visando a estruturação de estratégias contínuas de capacitação e comunicação sobre programas e incentivos econômicos.