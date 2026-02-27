Sexta, 27 de Fevereiro de 2026
Tenente Portela, RS
Jardim Botânico registra aumento de quase 30% no número de visitantes nos últimos três meses

A modernização dos serviços nos parques do Estado apresenta resultados concretos. O Jardim Botânico, localizado em Porto Alegre, registrou aumento ...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
27/02/2026 às 17h19
Jardim Botânico registra aumento de quase 30% no número de visitantes nos últimos três meses
Mudanças no pagamento se somam a melhorias na estrutura e na experiência dos visitantes -Foto: Mariano Pairet/Sema 

A modernização dos serviços nos parques do Estado apresenta resultados concretos. O Jardim Botânico, localizado em Porto Alegre, registrou aumento de 27,4% no número de visitantes nos três meses seguintes à implantação do pagamento via Pix, em outubro de 2025. O aumento se deve ainda às melhorias nas ações de divulgação e de qualificação da experiência do público.

No mesmo intervalo, o Parque Zoológico, em Sapucaia do Sul, teve crescimento de 6% na visitação. Ambos os parques são administrados pela Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema).

“A implantação do Pix facilita o acesso da população aos nossos parques, tornando o atendimento mais ágil e prático. Dessa forma, fortalecemos o contato da sociedade com espaços que desempenham um papel fundamental na conservação da biodiversidade, na proteção de espécies ameaçadas e na educação ambiental. Quanto mais pessoas vivenciam esses ambientes, maior é a conscientização sobre a importância de preservar nosso patrimônio natural”, destacou a secretária do Meio Ambiente e Infraestrutura, Marjorie Kauffmann.

O levantamento considera o total de visitantes entre novembro de 2025 e janeiro de 2026, comparado ao mesmo período do ano anterior, antes da implementação do novo sistema de pagamento. Em números absolutos, o Jardim Botânico recebeu 2,3 mil visitantes a mais no período analisado, enquanto o Zoológico contabilizou acréscimo de aproximadamente 3,5 mil pessoas.

O novo sistema foi implantado o com apoio da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), dentro da estratégia de transformação digital do Estado. Outras melhorias estão em avaliação, como a possibilidade de pagamento por cartão.

“Os resultados demonstram que a transformação digital aplicada à gestão pública gera impactos concretos na vida das pessoas. Ao modernizarmos os meios de pagamento, tornamos o acesso aos parques mais simples, seguro e eficiente, além de qualificarmos os processos internos do Estado. A parceria com a Sema reforça nosso compromisso de utilizar a tecnologia como ferramenta para ampliar o acesso aos serviços públicos e aprimorar a experiência do cidadão”, afirmou Danielle Calazans, secretária de Planejamento, Governança e Gestão.

Aquisição de bilhetes via Pix ocorre pela leitura de QR Code -Foto: Divulgação Ascom/Sema
Aquisição de bilhetes via Pix ocorre pela leitura de QR Code -Foto: Divulgação Ascom/Sema

Conservação e educação ambiental

Os parques administrados pela Sema cumprem papel estratégico na conservação da biodiversidade e na promoção da educação ambiental. O Jardim Botânico é referência no estudo, preservação e reprodução de espécies vegetais nativas do Rio Grande do Sul, especialmente aquelas ameaçadas de extinção, além de desenvolver atividades de pesquisa científica e formação ambiental.

O Parque Zoológico desempenha função decisiva na conservação da fauna e no acolhimento de animais silvestres. Nenhum dos animais presentes no Zoo foi retirado da natureza para exibição. Muitos foram resgatados de situações de risco, como tráfico ilegal, cativeiro irregular ou acidentes que impediram o retorno ao habitat natural.

Aumento de visitantes após reabertura do Parque Zoológico superou expectativas da Sema, responsável pela gestão do parque -Foto: Igor de Almeida/Ascom Sema
Aumento de visitantes após reabertura do Parque Zoológico superou expectativas da Sema, responsável pela gestão do parque -Foto: Igor de Almeida/Ascom Sema

Investimentos e melhorias estruturais

A modernização dos pagamentos integra um conjunto de investimentos. No Jardim Botânico, o governo do Estado anunciou R$ 5 milhões para qualificação da infraestrutura , que se somam à reforma do telhado do Museu de Ciências Naturais.

No Zoológico, os últimos meses foram marcados por melhorias estruturais, como reforma das pracinhas e churrasqueiras, revitalização dos acessos aos sanitários e ampliação da comunicação visual. Novos totens informativos, mapas atualizados e placas de sinalização facilitam a orientação do público. O espaço também ganhou o letreiro “Amo Zoo”, criado como ponto de fotos e interação com os visitantes.

Serviço:

O quê:Jardim Botânico de Porto Alegre
Quando: aberto de terças a domingos, das 9h às 17h, inclusive em feriados
Onde: Rua Dr. Salvador França, 1427 – Jardim Botânico – Porto Alegre/RS

O quê: Parque Zoológico em Sapucaia do Sul
Quando: aberto de terças a domingos, das 9h às 17h, inclusive em feriados
Onde: BR-116, s/n - Colonial, Sapucaia do Sul/RS

Texto: Tamires Tuliszewski – Ascom Sema
Edição: Secom

.
